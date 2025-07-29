花蓮人能領「5+1萬」？議員提案普發現金通過　縣府回應了

▲花蓮普發5萬提案引發熱議。（圖／翻攝胡仁順臉書）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣議會民進黨籍議員胡仁順於今年2月臨時會中提案，主張縣府應普發每位縣民新台幣5萬元現金，理由是去年縣府稅收超徵1億3594萬元，加上中央《財政收支劃分法》修法後，花蓮未來每年將獲得高達161億元預算，創下歷史新高。該提案獲議員鄭寶秀與林源富連署支持，並已於2月27日議會決議照案通過。對此，花蓮縣府也回應了。

胡仁順表示，花蓮縣政府多年來預算執行率偏低，甚至有12年前的案件尚未執行完畢。他引用審計報告指出，部分機關計畫實現率連年不佳，資本支出保留比率超過四成，顯示縣府面對巨額預算缺乏執行能量，因此呼籲縣府「還稅於民」，主張應將可用財源直接發放現金給縣民，每人金額約為5萬1698元。

▲花蓮預算賸餘。（圖／翻攝總預算審核報告，下同）

不過，對此提案，花蓮縣政府多次澄清回應，強調目前中央尚未與地方政府召開相關會議，亦未明確通知實際分配數額，因此無具體財源可供辦理支出評估與規劃。縣府重申，所有政策支出需依法經過預算程序與財源審核，並強調施政將以「民眾福祉為優先考量」，目前對普發5萬元案「尚無法評論」。

針對此案，花蓮縣議會國民黨團則發表聲明表示強烈保留立場，認為普發現金缺乏完整的財務評估與長期制度規劃，預估總金額將超過65億元，占縣府年度可支用預算的龐大比例，恐將嚴重排擠其他重要建設與社福支出，非屬負責任的治理作為，更直指此舉恐成為民粹式「撒幣喊價」，籲請議會回歸理性問政。

在社群媒體上，該提案也引發熱議，不少網友對可能普發現金表示期待與支持，甚至戲稱「花蓮成為最幸福城市」，但也有聲音質疑其可行性與公平性。對此，胡仁順強調，未來會持續監督縣府落實議會決議，強調「中央給的161億是人民的錢，應該還稅於民」，並表示若縣府資源無法有效使用，不如直接普發現金回饋縣民。