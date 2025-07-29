花蓮縣府超徵1億+財劃法多拿161億　他提案「普發5萬+1萬」通過

▲花蓮預算賸餘。（圖／翻攝總預算審核報告、胡仁順臉書）



記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營在726罷免前，高喊政府財政狀況良好，有歲計賸餘應普發1萬現金「還稅於民」，而近期社群上也有許多網友呼籲，地方政府有歲計賸餘同樣能「還稅於民」、普發現金。花蓮議員胡仁順今（29日）貼出花蓮縣府預算審核報告，他表示，花蓮縣政府去年超徵1億3594萬元，但縣府預算執行率差，竟有12年前的案子還沒執行完，加上財劃法從中央拿到161億，自己今年初就提案普發5萬，如今就像傅崐萁看板「反罷免成功 花蓮每年多161億」，花蓮人應該可以領中央1萬＋地方5萬共6萬。

對於花蓮縣政府預算部份，胡仁順表示，花蓮縣政府去年超徵1億3594萬元，但縣府預算執行率差，竟有12年前的案子還沒執行完，根據審計報告指出：部分機關業務計劃實現率連年欠佳，且資本支出保留比率逾四成，部分計劃執行多年未完成，胡仁順坦言，對161億非常擔憂。有錢做不了、有錢花不掉，不會花就不要硬拿，中央給的161億＋超徵1億3594萬請花蓮縣政府還稅於民、普發縣民每人51698元，照片為剛出爐、針對113年縣府預算執行之審計報告，廣邀網友盡量使用。

胡仁順指出，花蓮普發5萬有望，成為幸福城市冠軍，來講一下年初提案的過程：第一、提案普發5萬：今年初提出縣府各種工作的執行能量不足，有錢花不了，161億應直接普發縣民。二月底我就在臨時會時提出提案，感謝鄭寶秀議員、林源富議員勇敢連署，本案隨即在議會照案通過。

胡仁順提到，徐榛蔚縣府當時回應：因該案中央尚未公布施行，且沒有得到分配數額，無具體財源可供相關收支評估及規劃。「就是我不確定，所以沒有要理你的意思。」

現在確定有161億，胡仁順表示，隨著罷免案升溫，整個花蓮掛滿傅崐萁的「反罷免成功 花蓮每年多161億」看板，和徐榛蔚縣長一起放送要做假牙、提供學費、老人健保免費等等的福利。反罷免真的成功了啊，161億準備來囉。

胡仁順指出，如今反罷免成功：花蓮人可以領中央1萬＋地方5萬共6萬，目前聽起來全台灣最幸福的城市吧！順應民意，下個會期我會繼續監督縣府好好普發5萬，讓全花蓮人都可以體會幸福的滋味！現在大家都要遷戶籍來花蓮，花蓮真的要大發財了啦。