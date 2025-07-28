罷免失敗「真的關店」了！老闆娘落淚離開花蓮：不用再提醒我走

▲若罷免失敗就關店！花蓮咖啡店宣布歇業。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲粉絲團）



記者許力方／綜合報導

花蓮有咖啡店業者選前放話「若罷免失敗，當天就是結束營業」，引發大票網友關注，上周六罷免投票結果出爐後，老闆便在臉書PO文宣布，「明天不再對外營業」，2萬人湧入按讚，紛紛留言來朝聖。老闆娘出面受訪時，忍不住落淚稱自己會離開花蓮「不用再提醒」，但戶籍留在花蓮、每年都會回來投票。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」咖啡店在臉書擁有1.5萬粉絲，選前就數度發文表態，力挺大罷免，還曾在3月時與罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠合影打勾勾，堅持「我一定會留在花蓮」。如今罷免傅崑萁宣告失敗，她也留言謝謝勇敢的花蓮人站出來，直指失敗這件事，沒什麼大不了的，「當一個台灣人本來就是一件辛苦的事情，明天727結束營業，花蓮，珍重再見。」

老闆娘曾力挺大罷免，聲稱「關店5天收入0元當志工我心甘情願」、「錢可以再賺，台灣沒了有錢也沒意義。」放話若罷免失敗當天就結束營業，「這不是情勒，而是我的罷免行動宣言。更是我對參與家鄉花蓮罷免行動展現的決心。」

▲真的關店！老闆娘落淚離開花蓮：我戶籍會留在這。



投票日隔天立即宣告關店，老闆娘接受媒體訪問時說，當初投入罷免傅崐萁第三階段活動時，一直覺得會贏、是翻轉的機會，結果卻讓人相當錯愕，現在的她確實有點不知道下一步該怎麼走，就算再多人勸留，也不能食言，才對得起自己和鄉親。她稱自己曾經罹癌被救回，現在可以活著，已經沒什麼好失去。

罷免失敗後大量留言湧入粉絲團，要求趕快離開、來朝聖崩潰，老闆娘落淚哭訴，「我會如期、如約離開花蓮，帶著我的店，但我的戶籍會留在花蓮。」她堅持每一年都回來花蓮投票，投到花蓮改變的一天，還要網友們不要再來留言提醒她離開了，自己一定會關門離開。