罷傅崐萁雖敗但信念不滅　張峻致謝勇敢花蓮人：更多人開始說真話

▲花蓮議會議長張峻。（資料照／反共護台聯盟提供）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免全軍覆沒，花蓮議會議長張峻今（27日）表示，尊重罷免國民黨立委傅崐萁未通過的投票結果，也感謝每位勇敢站出來的鄉親，「你們的這一票，是為了良知、為了孩子的未來、為了不再活在恐懼中、為了讓花蓮不再被踐踏。」這場罷免讓更多人開始願意說真話、不再低頭、不再害怕。這就是最大收穫，也是堅持下去的理由。

據中選會統計，傅崐萁罷免案投票人總數為19萬1,367人，投票人數為11萬5,006人，投票率60.10%，其中同意罷免票數為4萬8,969票，佔42.85%，佔原選舉區投票人數比率25.59%；不同意罷免票數6萬5,300票，佔57.15%，罷免案投票結果為否決。

對此，張峻今在臉書表示，尊重罷傅案沒有通過的投票結果，也深深感謝每一位勇敢站出來的鄉親。「你們的這一票，是為了良知、為了孩子的未來、為了不再活在恐懼中、為了讓花蓮不再被踐踏。」

雖然罷免案未能通過，張峻始終相信，輸贏不是今天定義的，而是花蓮未來的每一天、每一條路、每一次選擇、每一場對抗不公的戰役。這場罷免，讓更多人開始願意說真話、不再低頭、不再害怕。「這就是我們最大的收穫，也是我們堅持下去的理由。」

張峻也特別感謝所有罷傅的公民團體及所有志工夥伴們。你們不是政黨，沒有龐大資源，卻憑著信念與行動撐起這場艱難的戰役，感動了整個社會，也喚醒了許多沉睡的良知。你們的堅持，就是花蓮的希望。謝謝你們，大家辛苦了。未來的路，我們會繼續走下去。罷免雖敗，但信念不滅；花蓮還在堅持，民主的火種不會熄滅。