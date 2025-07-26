選前放話「罷免失敗就關門」！花蓮咖啡店宣布結束營業：珍重再見

▲花蓮老宅神級肉桂捲業者與副總統蕭美琴合照。（圖／翻攝花蓮老宅神級肉桂捲臉書）

記者閔文昱／綜合報導

726大罷免結果出爐，罷免案全數宣告失敗。花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」先前曾在臉書發文表示，若罷免花蓮縣立委傅崐萁的行動若失敗，將在8月23日之前結束營業。如今結果底定，業者也兌現承諾，宣布將於7月27日正式關門。

該業者早在今年6月初就曾於社群發文表態支持罷免傅崐萁，直言花蓮陷入經濟與觀光低迷並非單一政治人物所致，而是花蓮人多年來「盲目投票」的結果，花蓮在過去10年間獲得中央逾千億元補助，平均每人超過40萬元，卻未見縣政建設有實質改善，仍充斥公有市場老舊、交通混亂、停車空間不足等問題。

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這位創業6年的店主曾坦言，自己投入罷免運動並非出於私利，而是為了下一代與花蓮的未來。她也分享面對家人質疑與社會輿論時的無奈，「如果我有收錢，我還在這裡賣咖啡做肉桂捲幹嘛？」呼籲鄉親重新檢視投票行為，勇敢做出改變，「我厭倦成為只會情緒勒索全台灣的花蓮人」。

罷免結果揭曉後，業者於社群發文宣布結束營業，感謝所有曾經陪伴與支持的朋友與花蓮戰友，「謝謝勇敢的花蓮人站出來守護家鄉，失敗沒什麼大不了，當台灣人本來就很辛苦」。她同時表示戶籍仍會留在花蓮，盼望有朝一日見證真正的改變，「投到花蓮天光的那一天，我們不要放棄」。