《不熙娣》班底被捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

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《小姐不熙娣》班底被捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

▲▼《小姐不熙娣》班底Amy。（圖／翻攝IG）

▲《小姐不熙娣》班底Amy照片被盜用，指稱是少林方丈情婦。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

中國嵩山少林寺現任方丈釋永信近日遭多部門聯合調查，震撼宗教界。其中一位正妹被小紅書瘋傳是情婦之一，豈料照片本尊竟然是台灣知名節目「小姐不熙娣」的班底之一，本尊也在IG發律師函揚言提告。

中國嵩山少林寺現任方丈釋永信近日遭多部門聯合調查，震撼宗教界。寺方27日證實，釋永信因涉嫌刑事犯罪，包括挪用寺院資產與項目資金，以及長期違反佛教戒律，與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正接受相關單位深入調查。

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▲▼《小姐不熙娣》班底Amy。（圖／翻攝IG）

▲《小姐不熙娣》班底Amy。（圖／翻攝IG）

消息曝光後在中國可說是震撼彈，網路也開始肉搜釋永信的情婦照片，其中小紅書流傳一位正妹指稱就是情婦之一，但照片本尊卻是台灣節目「「小姐不熙娣」的班底之一，這也讓本尊氣得在IG發文。

本尊是《小姐不熙娣》班底Amy，曾是女子團體「Fantasy 4」成員之一，她照片被瘋傳是情婦之一，直接在限動發文「會不會太扯，這樣盜用照片很沒品欸。我根本不認識那個方丈，對岸的這樣濫用肖像權怎麼辦呀」。

▲▼《小姐不熙娣》班底Amy。（圖／翻攝IG）

隨後Amy又再IG貼出律律師函，表示Amy長年於台灣成長、生活及創業,與所謂大陸地區少林方丈釋永信先生絕無任何私交，對於網路不實言論已經對當事人及家屬造成極大精神困擾與社會與論壓力，要求立刻停止涉及當事人及家人的不實言論與圖片ˇ轉載，並追究其法律責任。

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