少林方丈心虛了？　被問「男女關係」跳針影片挖出

▲釋永信接受媒體採訪。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

河南嵩山少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪被捕，引發廣泛討論。少林寺官方27日證實此事，並指出釋永信涉及挪用資金、不正當男女關係及違反佛門戒律等問題。更有網友翻出十年前他接受外媒採訪的影片，耐人尋味的回應再度掀起熱議。

釋永信的被捕消息從26日開始在中國網路上流傳，27日晚少林寺透過官方微信公眾號發聲，承認他因多項嚴重違法行為正接受多部門聯合調查。釋永信被指控長期挪用寺院資產，甚至與多名女性保持不正當關係並育有私生子，這些指控與他身為佛門代表的身份形成巨大反差，再次引發社會輿論沸騰。

▲少林寺方丈釋永信十年前接受外媒採訪的影片。（圖／翻攝X）

釋永信的醜聞並非首次被討論，早在十年前就有人檢舉他涉及包養情婦、收受巨額財物等不法行為。然而，當時河南省宗教事務部門出面否認指控，並表示一切屬謠言。如今，他的「落馬」不僅讓人聯想到過去的傳聞，也讓外界猜測中共高層的保護是否已不復存在。釋永信曾擔任多屆人大代表，這次被查成為重大事件。

一段釋永信十年前接受英國《BBC》採訪的影片近日被翻出，成為網友討論的焦點。當時，記者詢問他如何看待外界指控他腐敗及男女關係不正當，釋永信語帶曖昧地回應：「要有問題，早就成問題了。」雖未直接否認，但這段模糊的表態被網友解讀為某種程度上的默認。如今背景不在，過去的問題紛紛浮出水面，釋永信的命運成為大家關注的焦點。