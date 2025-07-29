　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

少林寺釋永信酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲少林寺方丈釋永信犯色戒。（圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

中國嵩山少林寺現任方丈釋永信近日遭多部門聯合調查，震撼宗教界。寺方27日證實，釋永信因涉嫌刑事犯罪，包括挪用寺院資產與項目資金，以及長期違反佛教戒律，與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正接受相關單位深入調查，佛教協會28日同意註銷釋永信戒牒。而釋永信過往一段黑歷史再度被挖出。

綜合陸媒報導，釋永信曾於2015年捲入多項爭議，當時一名化名「釋正義」的爆料者自稱代表寺內不滿者，透過網路與媒體接連舉報他涉及通姦、侵佔寺產、私生活混亂等醜聞。爆料中更附上據稱為鄭州公安筆錄內容，指深圳女子劉立明曾與釋永信自2000年起多次發生性關係，兩人曾在鄭州酒店及香港文華東方酒店會面。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲釋永信戒牒已被註銷。（圖／CFP）

劉立明在所謂筆錄中描述與釋永信約十多次的關係經過，甚至指控其曾導致她流產。劉立明當時指稱，兩人在鄭州一家酒店首次開房，「釋永信說我長得漂亮，坐床上摸我的紅色睡衣，然後就把和尚服脫掉，爬到我身上」。

劉立明還聲稱，她保留了一件含有釋永信精液的保險套作為日後證據，以防對方事後否認發生性關係並拒絕幫忙她的生意。此一爆料當年引起社會軒然大波，但因缺乏具體證據，最終未有實質懲處。

如今釋永信再次陷入風波，外界關注調查是否會有所突破，或重演過去「不了了之」的結局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布：未達成協議的國家　將課徵15%至20%關稅
中南部「入夜雨勢更猛」一路炸到這天
南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

陸公佈國家育兒補貼方案　每胎可年領1.48萬直至滿三歲

這也造假！西藏景點付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

林佳龍訪日　陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

人形機器人面臨「偽智能」困境　宇樹科技副總：環境感知碎片化

神同步！雙胞胎兄弟「同分666」　考上同校同系

北京暴雨紅色警戒　要求市民非必要不外出、不上班

陝西店鋪內上千萬金飾被洪水沖走　居民聞風撿拾...店家開酬金回收

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【泰格與雪兒】朋友可以當同事嗎

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

陸公佈國家育兒補貼方案　每胎可年領1.48萬直至滿三歲

這也造假！西藏景點付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

林佳龍訪日　陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

人形機器人面臨「偽智能」困境　宇樹科技副總：環境感知碎片化

神同步！雙胞胎兄弟「同分666」　考上同校同系

北京暴雨紅色警戒　要求市民非必要不外出、不上班

陝西店鋪內上千萬金飾被洪水沖走　居民聞風撿拾...店家開酬金回收

大罷免失敗展現4民意　黃暐瀚示警民進黨：再不改之後還要繼續輸

林智堅「市犬棕棕」爆被棄養　高虹安證實：前市府送回動保所

《慾望城市：華麗下半場》凱莉與艾登4度分手　編劇認拆散最愛螢幕情侶

「5個習慣」幫你吸引好運　主動幫人其實是種能量交換

歐陽靖獨養4歲兒「打算跟他聊生父」　新醬告白：我媽什麼都會

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

奇異博士拍片期間「1天吃掉一家人的食量」　無奈批好萊塢浪費文化

德國2歲女童「滑水道噴飛」墜水泥地亡　爸爸抱住痛哭

國際火線／橄欖樹下：巴勒斯坦流的並非奶和蜜，是鮮血

星亞視覺開放申購　抽中有望賺1.8萬元

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

大陸熱門新聞

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

雙胞胎兄弟同分666上同校同系　

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

銀樓金飾被洪水沖走！陸村民帶探測儀尋寶

人形機器人面臨「偽智能」困境 宇樹科技副總：環境感知碎片化

少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

陸公佈國家育兒補貼方案 每胎可年領1.48萬直至滿三歲

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」

林佳龍訪日 陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

陸家居零售教父突傳墜樓亡 曾擁逾500億身家入胡潤全球富豪榜

北京暴雨紅色警戒 要求市民非必要不外出、不上班

更多熱門

相關新聞

少林寺方丈涉貪色被調查！　門下弟子是釋小龍

少林寺方丈涉貪色被調查！　門下弟子是釋小龍

中國大陸少林寺住持釋永信因涉嫌刑事犯罪，涉及挪用、侵佔項目資金及寺院資產，且長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前被帶走接受多部門聯合調查。他門下最小的俗家弟子釋小龍曾踏入演藝圈拍電影，更一度被瘋傳是釋永信私生子，隨後被澄清為不實謠言。

性質惡劣！敗壞佛教聲譽 中國佛教協會：同意註銷釋永信戒牒

性質惡劣！敗壞佛教聲譽 中國佛教協會：同意註銷釋永信戒牒

少林方丈釋永信爭議事件簿 2015年「吹哨者」曾舉報72宗罪

少林方丈釋永信爭議事件簿 2015年「吹哨者」曾舉報72宗罪

MBA方丈釋永信被帶走 掌舵少林寺38年建「吸金」事業版圖

MBA方丈釋永信被帶走 掌舵少林寺38年建「吸金」事業版圖

少林方丈被捕　10年前就被檢舉「私生孫」

少林方丈被捕　10年前就被檢舉「私生孫」

關鍵字：

釋永信大陸要聞少林寺

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

川普：未達成協議國家，將課15至20%關稅

苗栗台鐵傳死傷事故　區間車碰撞行人

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅！ 遭爆介入談姐弟戀…護愛：都是單身交往

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅Ian！「若盈不認分手」發聲：處於感情冷靜期

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

左轉車道等紅燈少1動作被罰3600

台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面