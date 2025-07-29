少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

▲少林寺方丈釋永信犯色戒。（圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

中國嵩山少林寺現任方丈釋永信近日遭多部門聯合調查，震撼宗教界。寺方27日證實，釋永信因涉嫌刑事犯罪，包括挪用寺院資產與項目資金，以及長期違反佛教戒律，與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正接受相關單位深入調查，佛教協會28日同意註銷釋永信戒牒。而釋永信過往一段黑歷史再度被挖出。

綜合陸媒報導，釋永信曾於2015年捲入多項爭議，當時一名化名「釋正義」的爆料者自稱代表寺內不滿者，透過網路與媒體接連舉報他涉及通姦、侵佔寺產、私生活混亂等醜聞。爆料中更附上據稱為鄭州公安筆錄內容，指深圳女子劉立明曾與釋永信自2000年起多次發生性關係，兩人曾在鄭州酒店及香港文華東方酒店會面。

▲釋永信戒牒已被註銷。（圖／CFP）



劉立明在所謂筆錄中描述與釋永信約十多次的關係經過，甚至指控其曾導致她流產。劉立明當時指稱，兩人在鄭州一家酒店首次開房，「釋永信說我長得漂亮，坐床上摸我的紅色睡衣，然後就把和尚服脫掉，爬到我身上」。

劉立明還聲稱，她保留了一件含有釋永信精液的保險套作為日後證據，以防對方事後否認發生性關係並拒絕幫忙她的生意。此一爆料當年引起社會軒然大波，但因缺乏具體證據，最終未有實質懲處。

如今釋永信再次陷入風波，外界關注調查是否會有所突破，或重演過去「不了了之」的結局。