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726罷免案落幕　時代力量籲速審《兒童托育服務法》

▲▼時代力量立法院大門口召開「罷免投完票，托育專法別跳票！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲時代力量在立法院大門口召開「罷免投完票，托育專法別跳票！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

全台歷來最大罷免案落幕後，時代力量黨主席王婉諭今（28日）偕同時代力量新竹市議員林彥甫、蔡惠婷於立法院前召開記者會，呼籲朝野立委盡速審查《兒童托育服務法》，強化托育監管，別再讓家長與孩子等待，甚至等到下一起悲劇發生。

王婉諭指出，上週高投票率的罷免案，顯示人民關心的不只是政治，更是台灣的未來。如今立法院進入延長會期，正是推動《兒童托育服務法》的關鍵時刻。這部法案歷經十多年推動，直到今年剴剴案與民間壓力促成行政院於5月通過草案，才首度進入立法程序。

王婉諭強調，法案可整合目前散見於不同法律與指引的托育管理規定，並建立明確的制度與監督機制，是避免兒虐事件重演的關鍵。雖然6月社福衛環委員會初步審查15條條文，但之後因政治事件干擾，審查工作便中斷。

王婉諭呼籲召委及各黨立委正視民意，儘速排審法案，讓機構與居家托育制度上軌道，保母獲得合理待遇，監視器制度與記點懲處機制得以落實，別再讓下一場悲劇發生。

林彥甫指出，現行居家托育資訊不夠透明，家長難以取得保母訪視與裁罰紀錄，只能憑個人感覺選擇，送托小孩風險極高。如凱凱案，除保母個人虐童行為外，居托中心訪視紀錄失真也是大問題，凸顯出對居托中心的規範太弱、法律地位不清楚、政府監管力道不足等制度漏洞。

林彥甫認為，應在《兒童托育服務法》中明訂居托中心的角色與職責，避免中心球員兼裁判，同時也要增加訪視人力與專業度，改善目前一人要盯 60 名保母的荒謬情況。唯有真正強化第一線監督，才能有效降低兒虐風險。

蔡惠婷以地方案例說明，她提到2023年底，一名新竹男嬰疑因托育人員疏失被熱水燙傷，家屬要求調閱監視器卻被告知設備故障。她指出，目前新竹市雖鼓勵裝設監視器，但未推動影像雲端備份，無法確保事故時有證據可查。

蔡惠婷主張《兒童托育服務法》應要求地方政府建置「監管雲」，並編列預算落實。她強調，這不只是對個案的回應，而是整體制度的補強，讓資訊透明、責任明確，並非不信任保母，而是要用制度保障孩子的安全與家長的選擇權。

時代力量重申，第一階段罷免投票結束，保障兒童托育安全是刻不容緩的政策任務，呼籲立法院儘速完成《兒童托育服務法》審查，補上制度最後一道防線。

▲▼時代力量立法院大門口召開「罷免投完票，托育專法別跳票！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼時代力量立法院大門口召開「罷免投完票，托育專法別跳票！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

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