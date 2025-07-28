823寸土不讓！朱立倫出招　拚「一席都不能少」、力挺重啟核三公投

▲朱立倫28日表示今開召集主要黨務部門，對823表達最堅定的決心。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

在野黨撐過726首波大罷免後，將面臨將於8月23日登場的7位藍委罷免案及重啟核三公投案。國民黨主席朱立倫今（28日）表示，他今天已召集主要黨務部門，表達最堅定的決心，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標「七席，一席都不能少」。朱立倫也說，重啟核三公投攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策，國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持，共同為台灣的永續發展承擔責任。

朱立倫28日下午在臉書表示，「為台灣挺身而出：823，我們寸土不讓，立即啟動作戰計劃」，民進黨726大罷免的失敗，是人民對在野制衡力量的殷切期盼，國民黨深知，經過這次挑戰，更要以「戰戰兢兢、如履薄冰」的態度，回應人民的期待。

朱立倫說，艱鉅的挑戰並沒有過去，民進黨仍然沒有放棄8月23日用惡意的罷免試圖撕裂社會，持續讓台灣陷入內耗，所以國民黨責無旁貸，必須站在第一線，與在野陣營的夥伴一起，守護民主、守護制衡。

朱立倫透露，他今天已召集主要黨務部門，表達最堅定的決心，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標只有一個：守住每一位在立法院的優秀戰將，「七席，一席都不能少」。

「當執政黨陷入內鬥，在野的我們更要團結一致，為國家的重要政策而打拼。」朱立倫說，對於民眾黨所發起的「重啟核三」公投，這不僅是單一黨派的議題，更是攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策，國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持，共同為台灣的永續發展承擔責任。

朱立倫強調，「823不只是一場罷免攻防，更是一場守護民主、穩定台灣的關鍵戰役。懇請所有關心台灣未來的朋友，讓我們再次集結，用行動告訴世界，台灣的民主不容惡意操弄。為台灣、為下一代，823，我們全力以赴，寸土不讓」。