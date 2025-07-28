幕後／823怎麼戰？綠營等賴清德30日中常會態度　新秘書長挑戰曝

▲總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，面對各界質疑聲浪，民進黨秘書長林右昌今（28日）對外宣布已請辭；然而，民進黨與罷團間的矛盾並未隨之消弭。對此，一位綠營人士受訪時直言，未來新任黨秘書長首要任務，無非是趕緊修補與罷團的關係。至於823罷免這一仗，民進黨該怎麼打，綠委們目前三緘其口，部分人士則低調表示，可能要等周三（30）中常會，兼任黨主席的總統賴清德態度而定。

在各界砲火下，民進黨秘書長林右昌今早宣布，昨晚已當面向兼任黨主席的總統賴清德請辭。不過，一位綠營人士說，請辭僅是負起政治責任，民進黨中央黨部在這次726選舉中，與罷團間的問題還是存在，問題不會因此解決。

綠營人士分析，黨在最前線要直接負起責任，是大家共識，成與敗黨不能說不知情、不參與、是公民發起的，不僅說不通，也無法說服黨內和支持者，且其他團體也都看在眼裡。

該人士認為，府院本來就不參與這次大罷免，因此結果與否跟他們不一定有關係。不過，府院確實在大罷免前的一連串重大政策攻防沒有得分，且反應速度慢，「他確實要檢討前面錯誤，檢討方式不一定要有人下台，下台是負責，檢討是找出問題在哪。」

他說，大罷免結果剛好讓執政團隊看到前面的反應時間、策略確實有問題，要把問題找出來，否則之後支持度一定往下掉。因此就算調整內閣，也不是為大罷免結果負責，而是將前陣子被詬病的問題一起處理。

回到這次726罷免，身為黨秘書長林右昌的責任。綠營人士表示，林右昌當時說擒賊擒王因此去花蓮，但最後一周卻又跑回新北，5罷區各點一下。他質疑，若目標是把傅崐萁拉下，那最後一周怎麼會出現在新北？覺得花蓮傅崐萁十拿九穩才跑回來，還是因為個人？

這位人士說，把目標放在傅崐萁具宣示意味，當然是對的，但國民黨拿總統大選規格，你就是把黨中央全卡在花蓮，這樣配置是否合理？因此，他認為，關鍵在於黨接下來的政策改變，若執政團隊下台，但黨中央策略仍不明確，823結果還是一樣。

面對接下來823第二波罷免投票，曹興誠表態「放下」，讓民進黨自己去努力，顯現了公民罷團與民進黨的關係出現裂痕。有地方人士表示，這是對整個黨的情緒，因此只能盡可能在這段時間和公民團體合作，讓他們感受到民進黨是幫忙的。

該人士認為，對民進黨而言，不能再像726一樣，讓地方黨部、各地黨公職和罷團自己合作、努力找路，而是應該更有組織、系統性地去協助7個地方罷團，這也是黨中央新上任的秘書長首次戰役，即便結果難以翻轉，但至少要提出說服人的策略，讓大家願意再拚一次。