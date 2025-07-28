7罷區跨25%門檻不算失敗　綠營分析普發萬元等4因素影響結果

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票在26日結束，意外以大失敗收場，震撼綠營。參與過多次選舉操盤的黨內要角指出，此次大罷免有7個罷區跨越25%的門檻，「持平而論並不能算失敗」。此外，有4件事情內外交雜，影響投票結果，包括關稅、柯文哲續押、還有藍營操作柯建銘要當院長，最後便是許多基層民眾擔心若是罷免後，1萬元會不見，轉而不同意罷免。

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

包括了首惡的花蓮傅崐萁、高仇恨值的北市徐巧芯、王鴻薇，這其實已經是罷免方的勝利，只不過因在藍軍優勢選區，有更多藍白支持者集結投出更多的不同意票，以致罷免案沒有通過，「持平而論並不能算失敗」。

此次726大罷免投票前，有唯一罷綠投票於南投登場。黨內人士說，針對當地民進黨籍議員陳玉鈴，最終陳玉鈴在不利的選區結構下守成，讓綠營內部氣勢大振，但其實也看出了些端倪。

該人士進一步分析，南投是國民黨執政，縣長許淑華政績受當地人肯定，在地藍委游顥親自上戰車宣傳罷免陳玉鈴，堪稱不對等的對決，且議員是複數選區，罷免門檻較低，最後仍因未達25%的門檻而宣佈罷免失敗。「要達到罷免門檻的難度本來就高，在藍軍自己主政的縣市要罷個綠軍議員都罷不掉了，何況要在藍軍主政的縣市罷掉藍委？」

此次大罷免有7個罷區跨越了25%的門檻，包括了首惡的花蓮傅崐萁、高仇恨值的北市徐巧芯、王鴻薇，這其實已經是罷免方的勝利，只不過因在藍軍優勢選區，有更多藍白支持者集結投出更多的不同意票，以致罷免案沒有通過，「持平而論並不能算失敗」。

回顧二階連署時，由於罷團總動員相互合作，加上民進黨全力支援，期間雖然還發生了花蓮連署格式錯誤的插曲，不過最終化險為夷，意外衝出了31比0結果，振奮罷團與綠軍，但也同樣地催化了藍白支持者的危機感，更讓罷免逐步走向民進黨高層最不想看到的政黨對決格局。

參與組織工作的黨務主管提到，若認為綠營基本盤沒有全部動員，這恐是情境錯誤。罷免投票並非一般選舉，這是場綠營沒有候選人、藍營有候選人的投票，所以選前各種民調可見很明確的訊息，即不同意罷免比例始終高於同意罷免，即使民進黨支持者也有15%左右是反對罷免。

該黨務主管強調，在此狀況下，最後比的就是藍白綠投票意願的高低，藍白的戰略設定就是想辦法操作成政黨對決，只要政黨對決就可以有絕對優勢，穩操勝券。最終國民黨在自己的選區內把基本盤催出來，造就了最終的結果。

綠營高層評估，最終有4件事情內外交雜，影響投票結果。首先，美國對等關稅在8月1日到期，經濟選民希望政局穩定，7月26日罷免投票因此相當不利；前民眾黨主席柯文哲被連續收押催化，讓小草更加仇恨民進黨，加上民眾黨主席黃國昌操作藍白合，讓傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、葉元之、台中選區內原本支持罷免的白軍支持者倒戈。

第三，傅崐萁等藍委無論是看板，或是地方耳語，打出若是大罷免後民進黨團總召柯建銘恐成立法院長，讓不少人怯步。最後，國民黨強行通過普發現金1萬元，許多基層民眾擔心若是罷免後，1萬元不見，而轉而不同意罷免。

高層強調，雖然罷免沒有成功，但並非失敗，至少有七區達到罷免門檻，在藍區這已經是很不容易的成果。