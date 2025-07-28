開第一槍！李宇翔喊話「賴清德辭黨主席專心治國」　隨後火速刪文

記者郭運興／台北報導

726大罷免遭完封，民進黨內檢討身浪不斷，黨秘書長林右昌也在今（28日）請辭秘書長。對此，民進黨新北市議員李宇翔開第一槍，認為林右昌根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德總統，應該辭去黨主席，展現專心治國態度，而卓內閣執政一年多讓人民無感，應總辭改組，不要再等到8月，至於柯建銘總召，明顯與社會脫節，立刻請辭才能看到民進黨改變的決心。不過李宇翔稍早已刪除該篇在FB、Threads的貼文，隨後重新發布也已將開炮黨內的文字刪除。

▲賴清德、柯建銘。（圖／民進黨提供）

李宇翔先是在社群發文提到自己爬玉山的經歷，但話鋒一轉他表示，一路走來，自己反覆思考這次的失敗，民進黨若不痛定思痛，展現反省的決心，將會失去更多人的支持。

李宇翔表示，這兩天自己已經收到太多死忠支持者的失望與憤怒，大家感受不到反省，部分人顧著保住位子，無情切割公民團體，這種態度讓公民心寒不已。

李宇翔直言，今天林右昌秘書長請辭，坦白說，自己認為林右昌根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德總統，應該辭去黨主席，展現專心治國的態度。

李宇翔直言，卓內閣執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，成天挨打還無力反擊，人民投下的不同意票就是最大不信任票，卓內閣與府院發言系統應總辭改組，不要再說要等到8月。

接著，李宇翔提到，至於創造「大罷免」一詞的柯建銘總召，已明顯與社會脫節，不適合再繼續擔任不分區立委與總召。立刻請辭才能讓社會看到民進黨真正要改變的決心。

最後，李宇翔強調，自己知道這些話很刺耳，但民進黨如果失去「大鳴大放、海納百川」的DNA，最終將會持續失去民心。如果高層們只在乎自己的位子，最後恐釀大錯，失去共同守護的台灣！

但稍早李宇翔已刪除該篇在FB、Threads的貼文，隨後重新發布貼文時，也已將開炮黨內的文字刪除，網友表示「不要刪文啦，你比王世堅有guts，王世堅以前當議員只敢罵蘇貞昌，你是劍指總統」，李宇翔則回應「我只是為了民進黨和國家好」。

▼李宇翔。（圖／記者崔至雲攝）