五大審議工作坊8月起登場　黃偉哲喊話：讓政策有你的聲音！

▲台南市政府推青年審議民主計畫，五大在地議題邀青年入場討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府宣布將於8月起推出五場「青年審議民主工作坊」，邀請在地青年針對農村再生、老街美食、原民文化、綠色運具及居住正義等五大議題，走進地方、動手討論、親自參與政策設計，市長黃偉哲喊話：「青年不只是參與，更是城市藍圖的共同設計者！」

五場活動分別在左鎮、新化、北區及成大陸續舉行，將集結各地熱血青年，針對在地議題展開密集討論、現勘與提案。不只是紙上談兵，最終成果還將提供市府政策作為參考依據，形塑一條青年意見直達市政核心的通道。

黃偉哲表示，面對極端氣候、人口外流、城鄉不均，青年聲音必須被聽見。這項由研考會主導的「台南青年審議民主行動計畫」，正是讓青年從「被決定」者，轉為「共同決定」者的起點。

這次五大主題不走空泛，直接挑戰地方痛點，包括：「惡地再生」——在左鎮惡地地貌下，怎麼打造永續農村？「老街美食」——新化商圈如何從懷舊走向新生？「西拉雅歸途」——原民文化如何走進教育、政策與空間？「綠運具革命」——南鐵地下化後，還有誰在意腳踏車通勤者的路？「青年居住正義」——北區舊城區能不能不是只有老人與老屋？研考會強調，這不只是工作坊，更是一場「行動式政策實驗」，參與青年將有機會實際提出具體方案，甚至推動政策改變。

五場次主題與時間快速導覽：漫活淺山 × 惡地再生（左鎮）8/4、8/5 左鎮區公所；哩賀！新化佇遮（新化）8/31、9/6 新化立賀佇遮；歸途拔馬青年小組（左鎮）9/8、9/9 左鎮教會；孔乙己哇與沒有麗莎（成大）9/13 成大社科院EPPLE講堂；鄉間果子（北區）9/14 北華里活動中心

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