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YTR拍片遭黃偉哲點名「指責清潔隊」！深夜直球回應：可以別死辯？

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

▲YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

記者柯振中／綜合報導

颱風丹娜絲重創台灣南部，YouTuber「陳乖乖」拍攝回台南鹽水老家的影片，引出台南市長黃偉哲回應「傷害到清潔隊員」。對此，「陳乖乖」再度出面回應，僅是想表達災後第15天的現況，且也沒有人指責清潔隊，「可以不要再死要爭辯了嗎？」

YouTuber「陳乖乖」近日在YouTube頻道上傳影片，分享21日回到台南鹽水時的現況，拍到了街邊堆放許多等待清運的廢棄物，鹽水也有多處建築嚴重受損，非常需要幫忙。

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怎料影片發布以後，在網路上引起討論，黃偉哲27日晚間為此在Threads上發文，指稱無心的影片所傷害到的，是頂著高溫、不眠不休為民服務的清潔隊員。

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

黃偉哲稱，這段影片拍到垃圾堆積的畫面，讓許多觀眾質疑政府清理垃圾與救災不力，但這完全不是事實。台南市環保局在災後20天內，就已清理了台南市9個月份量的廢棄物，這些廢棄物本來就會分批不斷排出，影片拍攝當天，正好是民眾利用假日整理家園的時間點，隔天這些垃圾就已清理乾淨。

黃偉哲說，拍攝影片很簡單，因為錯誤解讀而傷害他人也很簡單，「在災後重建的關鍵時刻，拜託大家，請別因為沒看見，就忽略清潔隊員的努力與貢獻；傳遞正確資訊，陪伴台南市民走過艱苦的這段路。」

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

對此，「陳乖乖」27日深夜也在Threads上發文回擊，她只是回家鄉拍攝風災過後的現狀，讓民眾能看看她的家鄉災後第15天是什麼樣子，沒想到卻被黃偉哲公開點名，黃還稱大家在指責清潔隊「清潔不力」。

▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）

「陳乖乖」對此澄清，完全沒有任何人在指責清潔隊，「這句話很重要，我要講三遍」，希望黃偉哲能夠搞清楚，「你好好看一下留言到底都在指責什麼吧！你真的有好好看了我的影片嗎？」

▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝Threads／黃偉哲）

▲▼YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖／翻攝Threads／黃偉哲）

「陳乖乖」提到，無論是7月21日清運，或是7月22日清運，她回到家鄉的時候，所拍攝到的災後現場就是這個模樣，僅是想讓觀眾看見災後第15天的現場情況，以及表達仍有許多人需要幫助、這次的風災在台南造成嚴重的災情，僅此而已，「可以不要再死要爭辯了嗎？」

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