台南後壁淹水黃偉哲火速宣佈停班停課　南市府：以民眾安全為先

▲黃偉哲今早前往後壁視察災情，宣佈即日起停班停課，以利災民安全與撤離。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受低壓環流影響，台南後壁區28日清晨降下猛烈豪雨，導致多處積淹水，市長黃偉哲上午9時前親赴後壁、白河現場視察災情，並在與防災團隊討論後，於上午10時09分宣佈後壁區「停班停課」，以市民安全為首要考量。

根據台南市府說明，中央氣象局預報雖未觸及法定停班停課標準，但截至28日上午8時，後壁區24小時累積雨量已達243毫米、白河區230.5毫米、東山區217毫米，皆進入警戒等級，並非單純午後雷陣雨的規模。市府強調，此次宣佈停班停課是根據《天然災害停止上班上課作業辦法》第4條第3款規定，依現場積水與風雨實況，綜合評估後所作的緊急決定。

市府也指出，曾文水庫自28日上午7時起調整放水量至每秒850立方公尺，加劇下游排水壓力，後壁區多處更因此出現排水不及現象，局部地勢低窪區域出現積水情況。黃偉哲市長強調：「安全大過一切，與其事後檢討，不如事前防範。」



市府防災應變中心目前仍為二級開設狀態，持續監控各地雨勢與積水狀況，全市66座抽水站與超過500台移動抽水機同步開機搶排，另調派砂包、防水擋板下放各里，務求降低災損。