YTR拍台南災情「黃偉哲轟非事實」！網湧貼文打臉：七股至今沒訊號

▲YouTuber分享台南鹽水老家的災後情況，被黃偉哲公開點名。（圖，下同／翻攝YouTube／乖乖醒著的時候Guai_wakeup）



記者施怡妏／綜合報導

颱風丹娜絲重創台灣南部，YTR「陳乖乖」回台南鹽水老家拍影片，街邊堆放許多等待清運的廢棄物，鹽水也有多處建築嚴重受損，引出台南市長黃偉哲回應「傷害到清潔隊員」。對此，「陳乖乖」表示，根本沒有人指責清潔隊，只是拍出實情。其他網友也留言罵「市長是不是太玻璃心，到底有沒有看完影片？」

YouTuber「陳乖乖」近日在YouTube頻道上傳影片，分享21日回到台南鹽水時的現況。影片發布後，在網路上引起討論，黃偉哲27日晚間為此在Threads上發文，指稱無心的影片所傷害到的，是頂著高溫、不眠不休為民服務的清潔隊員。

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黃偉哲稱，這段影片拍到垃圾堆積的畫面，讓許多觀眾質疑政府清理垃圾與救災不力，但這完全不是事實，「拍攝影片很簡單。同時，因為錯誤解讀而傷害他人，也很簡單。在災後重建的關鍵時刻，拜託大家，請別因為沒看見，就忽略清潔隊員的努力與貢獻；傳遞正確資訊，陪伴台南市民走過艱苦的這段路。」

對此，許多網友湧入貼文、YouTube留言，分享台南災後的真實狀況，「鹽水人+1，我妹家排隊等重建中，外環道有養殖場放棄了，鵝在小道上自生自滅中」、「這次因為風災大家停了很久的電，東西都壞了不說，但這是出生第一次體會到原始人的生活，沒水沒電沒網路，有些人的家甚至屋頂都飛了」、「我老家也在鹽水，屋頂掀掉房間都是水，現在連木耳都長出來了，屋頂帆布也是我們自己上去蓋」、「我媽和我姊也回七股老家看，整排房子也全被吹倒了，然後到現在還沒訊號」。





也有大批網友湧入黃偉哲的Threads留言，「每次人家要批評市府、批評市長，你就拿基層出來墊背。我們批評、究責的對象不是基層公務員！而是你這個跑去參加餐廳開幕，把海線災民生命財產安全棄之不顧的台南市長」、「第一句就拿清潔人員擋槍，影片中哪裡有要指責清潔人員？」「作者根本沒有這個意思，你卻斷章取義發文傷害一位關心災區、關心自己阿嬤家狀況的善良小老百姓」、「謝謝市長讓我知道發生天災的時候，台南市政府第一時間是先批鬥人民而非救災」。

被黃偉哲點名，「陳乖乖」27日深夜也在Threads上發文回擊，只是回家鄉拍攝風災過後的現狀，讓民眾能看看她的家鄉災後第15天是什麼樣子，完全沒有任何人在指責清潔隊，「這句話很重要，我要講三遍」，希望黃偉哲能夠搞清楚，「你好好看一下留言到底都在指責什麼吧！你真的有好好看了我的影片嗎？」