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台南雷雨彈猛炸…10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆

▲台南市新營、柳營連續降下豪雨，多處村裡發布淹水警戒，消防人員協助後壁菁寮淹水地區83歲老婦人撤離安置，目前安置於後壁區公所。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市新營、柳營、後壁等地區因暴雨傳出淹水災情。（圖／民眾提供，下同）

記者莊智勝／台南報導

受到低壓帶、西南風影響，今(28日)中南部易出現短延時強降雨，氣象署也針對嘉義、台南部分地區發布大雷雨警報，由於雨勢相當猛烈，雲林、嘉義、台南多處地區紛紛傳出災情，嘉義縣一早就宣布停班停課，但台南市直到上午10時9分才宣布「後壁區停止上班、上課」，導致市長黃偉哲臉書遭憤怒市民灌爆，質問「市長反應會不會太慢？」

台南市府今上午10時9分宣布，受到豪大雨影響，後壁地區已出現多處積淹水情形，根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定宣布後壁區今(28日）停止上班、停止上課。

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黃偉哲表示，全市66座抽水站及513台移動式抽水機已完成整備，其中，菁寮站等28座抽水站也啟動抽水。各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3,600片防水擋板分發予31個區公所及社區視天氣及實際情形運用。針對低壓帶水災災害應變中心開設三級，下午14：00二級開設，請市民朋友出門注意天氣變化。

但由於台南市直到上午10時許才宣布僅後壁區停班課，引發市民怒火，紛紛留言灌爆黃偉哲臉書，「白河有的住家屋頂只有帆布暫時保護，現在又淹成這樣」、「明明昨天就預報會下暴雨，至少可以預防性處理，感覺市長好像喜歡被市民罵？」「我都想盡辦法繞路上班，你現在才宣布，市長，你可以再狀況外一點」、「你是剛睡醒嗎？已經淹多久了現在才在講」、「白河也淹得很誇張，還沒公布嗎？」「現在才宣布停班課，是回得去逆」、「現在溪北都在淹水，只放後壁停班課？」「偉哲早安，快去認真做事啦，任期所剩不多，別再犯蠢了」、「動作也太慢，會不會太被動了？」

▲台南市新營、柳營連續降下豪雨，多處村裡發布淹水警戒，消防人員協助後壁菁寮淹水地區83歲老婦人撤離安置，目前安置於後壁區公所。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市新營、柳營連續降下豪雨，多處村裡發布淹水警戒，消防人員協助後壁菁寮淹水地區83歲老婦人撤離安置，目前安置於後壁區公所。（圖／民眾提供，下同）

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