台南後壁區泡水中！黃偉哲赴災區視察　市府應變中心二級開設

記者林東良／台南報導

受低氣壓豪大雨影響，28日清晨台南市後壁區多處出現積淹水情形，台南市長黃偉哲第一時間趕赴現場視察災情，並宣佈後壁區28日停止上班上課，隨後前往安置中心關心撤離居民的生活與醫療照護情形，要求市府團隊全力動員救災，稍早，白河區大竹國民小學也因豪大雨，宣布今天停止上班、停止上課。

▲台南市長黃偉哲28日早上前往後壁積水災區現場關心民眾安置狀況。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，目前後壁區已有8名年長者撤離安置，白河區則有9人依親避難，市府已開設災害應變中心並提升至二級開設，動員各局處掌握第一線災情。他強調：「市民性命安全為首要之務，請務必即時通報需求，市府將盡全力協助。」

黃偉哲說，針對災情應變，市府已全面啟動66座抽水站與513台移動式抽水機，其中包含菁寮站在內的28站已啟動抽水作業，水利局也備妥23萬砂包與3600片防水擋板，分送至各區公所與社區備用。黃偉哲也提醒，28日晚恐有短延時強降雨，市民應留意天氣預警與自身安全，尤其曾在丹娜絲風災中受損住宅，應及早檢視防水措施並主動通報需求。

黃偉哲重申，台南市政府將持續關注後壁、白河及各災區情況，透過公所第一線回報及跨局處支援機制，確保每位受災民眾都能獲得即時妥善的照顧與協助。