桃園81歲阿北流浪到屏東...穿厚外套徘徊　警查明住處助返家

▲屏東警分局員警助桃園吳姓阿北返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市街頭驚見一名高齡長輩穿著厚外套、神情呆滯獨自在屏東市火車站旁徘徊，屏東警分局員警獲報處理，查知他竟是來自300公里外的桃園市81歲的吳姓阿北，警方提供熱食後，向社會局申請川資救助，讓他搭火車返回桃園。

屏東警分局建國派出所日前接獲熱心民眾報案，有一名長輩呆立在屏東市火車站旁，眼神迷茫需要協助；警員黃婉玲及陳冠霖接獲報案到場時，看到一名81歲吳姓阿北在炎熱的天氣中，穿著厚外套站在路旁，立即上前關心詢問；但他僅能回答姓名、年齡、獨自居住在桃園市，其他則無法清楚應答，亦無法得知為何至屏東市，故先將其帶返所提供熱食、水。

後經查詢警政系統查出他的住處住址，卻未能掌握其家人聯繫方式，在確認其確切住址後，向屏東縣政府社會處申請川資救助，由員警協助其搭乘火車返回桃園。

分局長林明波肯定兩名同仁積極熱心為民服務之精神，足為同仁表率，期盼同仁處理案件時皆能保有同理心，主動提供資源與協助；也呼籲，家中若有年長者，請務必留意其動向，若發現有疑似迷途長者在外徘徊之情形，請立即撥打110報案電話，警方將盡速協助返家，守護長著安全。