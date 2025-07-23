高雄455戶停電15歲屁孩害的！偷開休旅車撞變電箱　車上還有毒品

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳥松區1輛黑色休旅車今（23）日凌晨4點多闖紅燈，員警發現後上前攔檢，沒想到駕駛竟然拒檢加速逃逸，最後在仁武分局大華派出所前，自撞變電箱，瞬間造成鳥松區及鳳山區455戶停電。肇事駕駛竟是15歲的少年，警方還於車內查獲毒品，將車上3人移送法辦。

▲15歲屁孩「無照駕駛」自撞變電箱！釀455戶停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲15歲屁孩偷開休旅車撞變電箱。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局員警凌晨巡邏行經鳥松區建工路與球場路段時，見一部休旅車違規闖紅燈便上前攔查，但該車發現後竟拒檢逃逸，且沿路違規闖紅燈及危險駕駛。

員警沿途開啟警示燈保持安全，並持續間斷以廣播器及喇叭多次示意停車受檢，休旅車逃逸5.5公里後，在鳥松區澄清路旁人行道自撞台電電箱停駛，所幸未波及其他往來車輛。 員警於車內查獲二級毒品依托咪酯煙彈、三級毒品愷他命、咖啡包等違禁品。

▲▼高雄455戶停電15歲屁孩害的！偷開休旅車撞變電箱。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，肇事駕駛及副駕駛座為15歲及13歲未成年少年，車子為少年家人所有，另有一名後座乘客為20歲蔡男。3人均四肢輕微擦傷，傷口包紮後無礙。

員警也依現行犯逮捕3名男子，全案訊後依少事法、刑法公共危險及毒品防制條例送辦。 員警針對無照駕駛、危險駕駛、拒檢逃逸、未依號誌行駛、闖紅燈等交通違規掣單舉發，合計最高可處新臺幣12萬6000元罰鍰，併罰車輛所有人。

▲15歲少年偷開休旅車撞變電箱，車上搜出毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，受到轎車撞台電設備影響，導致鳥松區本館路、球場路，鳳山區青年路二段、濱山街等一帶停電。台電鳳山區處接獲通報後，立即派員前往現場查修，受影響用戶有455戶，經加派人力進行搶修，並已於05時55分完成全部復電。

台電指出，如果車輛順利移開，預計下午會開始搶修，後續會再依公司規定向肇事者求償。