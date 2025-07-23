深夜驚悚車禍！闖紅燈猛撞2車狂打轉　「車體血滴子」畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區今天（23日）凌晨2點多傳出驚悚車禍！五福一路與民權一路交叉口發生兩車激烈碰撞，所幸兩名駕駛只受到輕傷，而撞擊瞬間的監視器畫面曝光，發現撞擊力道非常大，兩台車都打轉了好幾圈才停下。

初步調查，當時29歲王姓男子駕駛一輛黑色轎車沿民權一路南向直行，疑似違規闖紅燈，與31歲林姓男子駕駛的白色轎車，在路口相撞。撞擊力道猛烈，導致兩輛車在馬路上旋轉數圈，畫面怵目驚心。

▲兩台轎車在路口中發生撞擊車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據路口監視器畫面顯示，當時五福一路的白色轎車綠燈直行，車速正常；而從畫面左側突然高速竄出一輛黑色轎車，疑似完全未減速就直接闖入路口。下一秒，「砰」地一聲巨響，兩車猛烈碰撞，撞擊瞬間，兩輛車猶如陀螺般在十字路口打轉，黑車當場失控滑行數公尺，旋轉至少兩圈才停下。

▲黑色轎車（紅圈）撞擊後還發生一路轉圈滑行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩名駕駛雖僅受輕傷、意識清楚，但王男自述身體不適，緊急由救護車送往醫院觀察，所幸並無大礙。警方對雙方進行酒測，結果均為0，排除酒駕可能。事故初判為黑色車輛違規闖紅燈所致，警方將依《道路交通管理處罰條例》第53條，對王男開罰新台幣1,800元至5,400元不等罰鍰。警方也表示本案將繼續調查，釐清詳細肇責。

▲白色轎車被撞後，車頭凹損。（圖／記者吳奕靖翻攝）