她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

▲被害人企圖脫逃，遭嫌犯熊抱扛回拖車屋，附近鄰居見狀隨即報警。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國一名來自宏都拉斯的非法移民綁架一名來自中國的女性，將她從紐約運往德州休士頓後，囚禁於拖車屋的衣櫃內長達5天，且沒有提供水與食物，並多次性侵得逞。而監視器畫面更拍下該名女子在街頭遭嫌犯熊抱，硬生生拖回拖車屋的畫面。

根據《福斯新聞網》報導，來自宏都拉斯的非法移民喬瑟．阿曼多．卡卡莫-佩多摩（Jose Armando Carcamo-Perdomo）向該名中國籍女子聲稱，可以替她安排高薪的按摩師的工作，沒想到是要綁架對方。他將女子從紐約騙到德州後，沒收被害人的護照，並將其囚禁在拖車屋裡一個櫃子長達5天，多次性侵，且未提供水與食物。

▲警方指出，嫌犯是來自宏都拉斯的22歲非法移民。（圖／翻攝自X）



一段監視器畫面拍到，身穿紅色上衣的嫌犯從背後熊抱被害女，儘管她瘋狂尖叫，並拳打腳踢，試圖掙脫，仍被嫌犯硬生生拖回拖車屋內。現場狗吠聲此起彼落，驚動附近鄰居報警，警方隨即展開調查。

警方抵達拖車屋後發現，裡面有一個小衣櫃，但櫃門被用木板與螺絲封死，他們將木板扯下，打開櫃門後，才發現被害人。而當時女子雙手被類似襪子的物品綑綁住，警方連忙將她救出。

警方7月14日逮捕嫌犯，並指控其綁架與傷害。美國國土安全部指出，該名男子2020年從宏都拉斯非法入境美國，後因交通違規遭攔檢，當時他曾收到出庭通知，但2023年移民法官卻裁定撤回此案，使他得以在境內自由行動。

負責調查的警官表示，目前已將受害女子安置於安全地點，並提供醫療與心理輔導。