　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

▲▼她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲被害人企圖脫逃，遭嫌犯熊抱扛回拖車屋，附近鄰居見狀隨即報警。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國一名來自宏都拉斯的非法移民綁架一名來自中國的女性，將她從紐約運往德州休士頓後，囚禁於拖車屋的衣櫃內長達5天，且沒有提供水與食物，並多次性侵得逞。而監視器畫面更拍下該名女子在街頭遭嫌犯熊抱，硬生生拖回拖車屋的畫面。

根據《福斯新聞網》報導，來自宏都拉斯的非法移民喬瑟．阿曼多．卡卡莫-佩多摩（Jose Armando Carcamo-Perdomo）向該名中國籍女子聲稱，可以替她安排高薪的按摩師的工作，沒想到是要綁架對方。他將女子從紐約騙到德州後，沒收被害人的護照，並將其囚禁在拖車屋裡一個櫃子長達5天，多次性侵，且未提供水與食物。

▲▼她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲警方指出，嫌犯是來自宏都拉斯的22歲非法移民。（圖／翻攝自X）

一段監視器畫面拍到，身穿紅色上衣的嫌犯從背後熊抱被害女，儘管她瘋狂尖叫，並拳打腳踢，試圖掙脫，仍被嫌犯硬生生拖回拖車屋內。現場狗吠聲此起彼落，驚動附近鄰居報警，警方隨即展開調查。

警方抵達拖車屋後發現，裡面有一個小衣櫃，但櫃門被用木板與螺絲封死，他們將木板扯下，打開櫃門後，才發現被害人。而當時女子雙手被類似襪子的物品綑綁住，警方連忙將她救出。

警方7月14日逮捕嫌犯，並指控其綁架與傷害。美國國土安全部指出，該名男子2020年從宏都拉斯非法入境美國，後因交通違規遭攔檢，當時他曾收到出庭通知，但2023年移民法官卻裁定撤回此案，使他得以在境內自由行動。

負責調查的警官表示，目前已將受害女子安置於安全地點，並提供醫療與心理輔導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！
獨／汐止夫妻雙亡　遭詐250萬...滿屋催款單
快訊／足協重懲！周台英教練證註銷　終生禁止足球事務
報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館
30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的
快訊／00940公告最新配息　8／7除息
如果有就辭職！徐榛蔚限童子賢「24小時內公開道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

菲律賓談成19%關稅　川普大讚開放市場「美國商品零關稅」

日本砸5500億換「關稅降到15%」　專家：現階段最佳方案

15歲少女回家路上遭3男綁架　逃脫求救又被卡車司機性侵

耶穌顯靈？演唱會驚現「奇蹟」　身障席粉絲拋拐杖、起身熱舞

全日本熱爆！　北海道恐迎「史上首次40度高溫」

《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍

美政府員工「赴中探親」遭限制出境！　美方正交涉放人

日本首相闢謠「下台說」！　石破茂：我從來沒說過要請辭

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

菲律賓談成19%關稅　川普大讚開放市場「美國商品零關稅」

日本砸5500億換「關稅降到15%」　專家：現階段最佳方案

15歲少女回家路上遭3男綁架　逃脫求救又被卡車司機性侵

耶穌顯靈？演唱會驚現「奇蹟」　身障席粉絲拋拐杖、起身熱舞

全日本熱爆！　北海道恐迎「史上首次40度高溫」

《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍

美政府員工「赴中探親」遭限制出境！　美方正交涉放人

日本首相闢謠「下台說」！　石破茂：我從來沒說過要請辭

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

新竹逛後站夜市！沒買幾攤「2人花1090元」網愣：寧可去台北

古久保曝林立身體OK了！但因明星賽規定　27日後才能回一軍

【一路好走】台電英雄李元瀚殉職器捐！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

即／每日：石破茂將於8月底「宣布請辭」！

日15%關稅　可能成為台與美談判基準

即／美日談判結果　日汽車關稅減半至15％

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／英國「搖滾樂教父」過世　享壽76歲

蒙面男深夜闖進臥室　狂盯裸睡女32分鐘

威廉、哈利20歲表妹家中身亡　死因曝光

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

收視慘　傳Netflix與哈利梅根天價合約喊卡

YouTube刪1.1萬頻道！中俄宣傳帳號遭大清洗

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

更多熱門

相關新聞

少女遭3男綁架　逃脫又被卡車司機性侵

少女遭3男綁架　逃脫又被卡車司機性侵

印度奧里薩邦一名15歲少女參加完朋友的生日活動後，回家路上遭3名男子綁架並且性侵，少女後來設法逃脫，沒想到在路上求救時，又被一名卡車司機性侵，後來被路過民眾發現才獲救，並且報案。

汐止夫妻雙亡「生前遭詐250萬」　子女不知情

汐止夫妻雙亡「生前遭詐250萬」　子女不知情

即／男倒房間亡！母驚見「沒呼吸心跳」

即／男倒房間亡！母驚見「沒呼吸心跳」

美政府員工「赴中探親」遭限制出境

美政府員工「赴中探親」遭限制出境

日美關稅戰落幕！　川普：明天換歐洲

日美關稅戰落幕！　川普：明天換歐洲

關鍵字：

移民綁架性侵警方北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面