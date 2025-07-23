汐止夫妻雙亡　生前誤信「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情

▲汐止區康寧街一對夫妻陳屍家，鑑識人員初判無外力因素。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導



22日傍晚新北汐止區康寧街某舊公寓發生一對夫妻在租屋處臥室燒炭身亡，警方調查，黃女在去年11月誤信臉書投資廣告，加入詐團設立的Line投資群組，在詐團話務手偽裝的投資老師誘導下，黃女不僅陸續匯款，還親自面交現金給車手，等驚覺遭詐報案時，已損失新台幣250萬餘元。





汐止分局社后所證實，今年1月受理詐欺報案後，警方在3月查獲一名收款邱姓車手到案，依涉詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，相關詐團共犯，警檢將持續追緝。警方指出，黃女起初是在臉書看到疑似高報酬投資廣告，加入詐團所建的投資群組，誤信投資現金可獲得高額回報，直到250萬存款遭詐光，懷疑受騙才報警處理。

汐止分局表示，受理案件後立即比對匯款帳戶，並將相關資料移交至各管轄警察機關進一步偵辦，並於3月查獲邱姓車手，帶返說明後送辦，目前全案已由士林地檢署偵辦，警方也正積極擴大追查幕後詐團主嫌、共犯資金流向。

至於黃女夫婦尋短真正原因，汐止警方23日下午報請士林地檢署檢察官會同法醫相驗，兩夫妻尋短是否與遭詐騙有關，仍需配合檢方調查釐清。





據了解，警方鑑識人員在場並未發現夫妻倆留下遺書，手機內也無類似交代後事的關鍵訊息，兩人育有兩名成年子女、均在外工作，經警方緊急訊問，兩人並不清楚父母親有資金需求、或遭詐騙導致身心俱疲的問題，「沒聽爸媽跟我們反應過。」

汐止分局偵查隊隊長林駿騰呼籲，民眾切勿輕信網路投資廣告，遇有疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線查證，以保障財產安全。

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