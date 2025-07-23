美政府員工「赴中探親」遭限制出境！　美方正交涉放人

▲隸屬美國商務部旗下專利暨商標局（USPTO）的美國聯邦雇員，以個人名義赴中國探親時，遭到北京當局限制出境。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院22日證實，一名隸屬商務部旗下專利暨商標局（USPTO）的美國聯邦雇員，以個人名義赴中國探親時，遭到北京當局限制出境。美方目前正與中方官員接觸，盡速尋求解決方案。

《華盛頓郵報》報導指出，當事人為一名美籍華裔男子，數個月前前往中國後，遭限制離境。美國國務院發言人透過電郵回覆媒體時證實此事，並強調「我們正密切追蹤這起案件，保障美國公民安全是最優先要務」。

《紐約時報》後續引述美國駐中國大使館的內部電報，揭露更多細節。文件顯示，該名男子於4月14日身處四川成都時，被中國國家安全部人員扣押護照、信用卡、手機及iPad；4月22日雖取回護照，但明確被告知不得離境。

男子事後向美方透露，中方盤問時，特別關注他過去在美軍服役的背景，而非他在USPTO的現職。

這起事件引發高度關注，美國一名高階外交官與一名外交安全官員隨後親赴成都與男子會面。電報指出，美方代表5月1日與男子碰面時，明顯感受到他身邊有人「嚴密監視」，原定陪同參加的中國國安會議也臨時被延後。

男子向美方表示，他越來越擔心自身處境與在成都的親屬安全。

美國聯邦參議院外交委員會主席席里契（Jim Risch）21日也在社群平台X發文提醒，美國企業與公民在前往中國旅行時，必須意識到北京當局「隨時可能利用出境禁令作為人質外交的手段」。

席里契直言，「對想在中國做生意的人來說，這就是提醒——那裡毫無法治可言，你的安全正面臨風險。」

外界指出，目前至少有數十名美國人被禁止離開中國，其中多數為華裔。美方已重申，會持續透過外交管道全力交涉，確保國民安全。