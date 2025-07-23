日美關稅戰落幕！日代表發文賀「任務完成」　川普：明天換歐洲

▲川普預告歐盟代表團將於23日抵達華府，馬上接棒展開談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本經濟再生擔當大臣、貿易談判代表赤澤亮正22日走出白宮時在X發文宣布，美日最新一輪貿易談判告捷。美國總統川普（Donald Trump）則在宣布消息後表示，歐盟代表團將於23日抵達華府，馬上接棒展開談判。

綜合外媒報導，談判最終敲定，美國對日本進口商品課徵的稅率從原本威脅的25%降為15%，川普形容「這筆協議將創造數十萬個工作機會，前所未有！」他還透露，日本將依他的指示在美國投資5500億美元（約新台幣17.8兆元），並開放汽車與稻米市場。

赤澤亮正會後發文表示，感謝所有參與談判的人員，並提到自己在白宮離開時，看見一張日本首相石破茂與川普在加拿大G7峰會會面的老照片，特地拍下留念。他也強調，本次協議不包含日本鋼鐵和鋁的出口，這些產品仍面臨50%關稅，也沒有涉及任何國防預算安排。

川普接著在白宮再拋震撼彈，透露日本正與美方商談，在阿拉斯加共同成立合資企業，推進長期規劃的天然氣管線計畫（LNG），「我們剛完成一個協議，現在他們已經準備好和我們簽下另一個。」

隨著8月1日川普設定的新關稅期限逼近，美國正加緊與多國進行談判。據悉，歐盟談判代表預計將於23日抵達華府，展開新一輪的貿易談判，川普也證實，「我們有歐洲的代表明天、後天會來華府進行貿易談判。」