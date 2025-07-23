　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日美關稅戰落幕！日代表發文賀「任務完成」　川普：明天換歐洲

▲▼美國總統川普15日抵達華府白宮南草坪，走下海軍陸戰隊一號時緊握拳頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普預告歐盟代表團將於23日抵達華府，馬上接棒展開談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本經濟再生擔當大臣、貿易談判代表赤澤亮正22日走出白宮時在X發文宣布，美日最新一輪貿易談判告捷。美國總統川普（Donald Trump）則在宣布消息後表示，歐盟代表團將於23日抵達華府，馬上接棒展開談判。

綜合外媒報導，談判最終敲定，美國對日本進口商品課徵的稅率從原本威脅的25%降為15%，川普形容「這筆協議將創造數十萬個工作機會，前所未有！」他還透露，日本將依他的指示在美國投資5500億美元（約新台幣17.8兆元），並開放汽車與稻米市場。

赤澤亮正會後發文表示，感謝所有參與談判的人員，並提到自己在白宮離開時，看見一張日本首相石破茂與川普在加拿大G7峰會會面的老照片，特地拍下留念。他也強調，本次協議不包含日本鋼鐵和鋁的出口，這些產品仍面臨50%關稅，也沒有涉及任何國防預算安排。

川普接著在白宮再拋震撼彈，透露日本正與美方商談，在阿拉斯加共同成立合資企業，推進長期規劃的天然氣管線計畫（LNG），「我們剛完成一個協議，現在他們已經準備好和我們簽下另一個。」

隨著8月1日川普設定的新關稅期限逼近，美國正加緊與多國進行談判。據悉，歐盟談判代表預計將於23日抵達華府，展開新一輪的貿易談判，川普也證實，「我們有歐洲的代表明天、後天會來華府進行貿易談判。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務
汐止夫妻雙亡　「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情
快訊／「竹節草」颱風估明生成！　路徑大迴轉
練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀
61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！　曝暗戀張秀卿多年
吳宗憲認「跟黃子佼周邊的人都不往來」！合作小S多年：連電話都
16年資深辦事員國道遭8車輾成碎屍　台中監理所震驚不捨
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲！吳宗憲護航「就是綜藝梗」　叮嚀女兒對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍

美政府員工「赴中探親」遭限制出境！　美方正交涉放人

日本首相闢謠「下台說」！　石破茂：我從來沒說過要請辭

美日敲定15%關稅！　彭博：亞洲迎曙光但「1變數」恐影響台灣

日美關稅戰落幕！日代表發文賀「任務完成」　川普：明天換歐洲

全球最強護照排名「台灣名次出爐」！　勝過中泰印

印航家屬領回遺體「棺木竟躺陌生屍體」！　還有多人殘骸拼成1具

蒙面男深夜闖進臥室「狂盯裸女32分鐘」　她隔天看監視器嚇壞

日本談到15%關稅！　專家：可能成為「台灣與美談判基準」

日本進口車關稅15%！　底特律3大車廠不滿：糟糕的交易

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

《美國偶像》音樂總監陳屍1.3億豪宅　警接「屋主報案」：不要開槍

美政府員工「赴中探親」遭限制出境！　美方正交涉放人

日本首相闢謠「下台說」！　石破茂：我從來沒說過要請辭

美日敲定15%關稅！　彭博：亞洲迎曙光但「1變數」恐影響台灣

日美關稅戰落幕！日代表發文賀「任務完成」　川普：明天換歐洲

全球最強護照排名「台灣名次出爐」！　勝過中泰印

印航家屬領回遺體「棺木竟躺陌生屍體」！　還有多人殘骸拼成1具

蒙面男深夜闖進臥室「狂盯裸女32分鐘」　她隔天看監視器嚇壞

日本談到15%關稅！　專家：可能成為「台灣與美談判基準」

日本進口車關稅15%！　底特律3大車廠不滿：糟糕的交易

五大行庫房貸利率2.28%再創高　信義：「租不如買」優勢消失

快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

17小孩在半夜2點17分神秘消失　「薩諾斯」驚悚新片被讚毛骨悚然

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

Windows 11強化AI體驗　多項Copilot+ PC獨家功能全面釋出

免巴氏量表新制「開綠色通道」　衛福部：重症個案拚一天審完

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

罷免案倒數　北市行動車挺立委籲投下「不同意罷免」票

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

即／每日：石破茂將於8月底「宣布請辭」！

即／美日談判結果　日汽車關稅減半至15％

日15%關稅　可能成為台與美談判基準

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／英國「搖滾樂教父」過世　享壽76歲

威廉、哈利20歲表妹家中身亡　死因曝光

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

收視慘　傳Netflix與哈利梅根天價合約喊卡

蒙面男深夜闖進臥室　狂盯裸睡女32分鐘

YouTube刪1.1萬頻道！中俄宣傳帳號遭大清洗

民調破五成要石破茂下台　新首相人選曝

更多熱門

相關新聞

日15%關稅　可能成為台與美談判基準

日15%關稅　可能成為台與美談判基準

美國總統川普宣布達成協議，對日本進口商品課徵15%關稅，遠低於先前威脅的25%，日本也承諾在美投資5500億美元，並向美國商品開放市場。消息一出，不僅日經指數朝著4萬1000點大關邁進，金融分析師也紛紛提出預測，其中一人就認為，15%稅率如今可能成為台韓等國與美談判的基準。

「運動短褲太短」　女被拒絕登機

「運動短褲太短」　女被拒絕登機

爆關稅32%後台股大跌　趙少康：欲加之罪

爆關稅32%後台股大跌　趙少康：欲加之罪

偷吃CEO控Coldplay侵權？律師：告了更難看

偷吃CEO控Coldplay侵權？律師：告了更難看

日本關稅降至15%　綠黨團嘆台灣團隊壓力倍增

日本關稅降至15%　綠黨團嘆台灣團隊壓力倍增

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞日本日韓要聞歐盟

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面