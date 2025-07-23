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快訊／高雄男倒房間亡！母驚見「沒呼吸心跳」　留可疑罐子

▲警方鑑識人員抵達勘驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方鑑識人員抵達勘驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一棟公寓傳出命案！23日下午左右，一名婦人覺得兒子在房間內太久，整個沒有動靜，前往查看時，發現兒子已經倒臥在房間當中沒有呼吸心跳，趕緊打電話報案，雖然消防人員透過電話立刻教導CPR，不過最後還是沒法將人搶救回來，現場遺留有可疑罐裝物品，至於確切死因，有待警方進一步調查釐清。

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