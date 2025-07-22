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新北觀光新亮點！龜吼漁夫市集轉型成功　親子旅遊打卡熱點

▲新北觀光新亮點！龜吼漁夫市集轉型成功。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼漁夫市集為北海岸知名活海鮮集市，販售多種現撈海產及美味海鮮料理。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

夏日旅遊旺季到來，新北市萬里區知名的「龜吼漁夫市集」成為北海岸熱門景點之一，不僅可嚐鮮美海產，還能順遊台電北部展示館與大鵬足湯公園，打造一場兼具美食與知識的親子輕旅行。新北市漁業處推薦民眾暑假不妨帶著孩子走訪龜吼，感受海港風情與豐富漁村文化。

龜吼漁夫市集鄰近翡翠灣、野柳地質公園與金山溫泉區，交通便捷、地理位置優越，近年來透過改建升級，已成為北海岸觀光路線的重要一站。市集共分為兩層樓，一樓設有32個漁產攤位，販售由在地漁民現撈的新鮮海產與漁產乾貨，空間寬敞舒適，民眾可近距離觀察萬里蟹、海膽、各式魚蝦等海洋生物，讓孩子了解海洋資源與漁民辛勞。二樓則設有12間熟食攤位，提供清蒸花蟹、胡椒鳳螺、蒜蓉鮑魚、避風塘小卷、炒海菜等多樣現做海鮮料理，滿足全家味蕾。

▲新北觀光新亮點！龜吼漁夫市集轉型成功。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼漁夫市集原址新建後，購物空間更為寬廣舒適，適合全家大小同遊。

用餐區採用大片觀景窗與戶外平台設計，民眾可邊吃邊賞海，遠眺基隆嶼，享受北海岸的悠閒時光。市集也結合現代設施，如挑高空間、觀海平台、無障礙通道及便利商店等，保留傳統漁港直販特色的同時，也展現觀光機能，為北海岸漁港轉型的成功案例。

新北市漁業處提醒，假日人潮較多，建議開車民眾可選擇龜吼停車場或翡翠灣停車場，再步行約5分鐘沿觀海步道前往市集，沿途不僅可欣賞沙灘美景，也有童趣海洋生物彩繪牆增添趣味。另亦可搭乘國光客運1815或基隆客運953、862、1068等大眾運輸工具前往，便利又環保。

旅程結束前，還可順道造訪車程僅10分鐘的「台電北部展示館」，透過互動展區與多媒體設備，讓孩子探索電力知識，寓教於樂。最後再前往「大鵬足湯公園」泡泡足湯，舒緩身心，為一日行程劃下完美句點。

▲新北觀光新亮點！龜吼漁夫市集轉型成功。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼漁夫市集以販售漁民捕撈的活海產為知名，為喜愛海鮮的饕客必訪景點。

▲新北觀光新亮點！龜吼漁夫市集轉型成功。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼漁夫市集販售活跳跳的萬里蟹、海膽及各式魚蝦，小孩充滿驚喜。

▲新北觀光新亮點！龜吼漁夫市集轉型成功。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼漁夫市集2樓用餐區採用大片觀景窗設計，並設有戶外觀景平台，可欣賞北海岸美麗海景。

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