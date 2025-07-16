基隆老字號「世紀糕點」欠稅70萬　5蛋糕冰櫃+1烘麵包機遭查扣

▲基隆老店「世紀糕點」欠稅70萬，行政執行署強制查封設備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市知名老字號糕餅連鎖店「世紀糕點」因積欠營業稅、健保及勞保費用，累計金額超過新台幣70萬元，法務部行政執行署宜蘭分署近日展開強制執行，查封店內5台蛋糕冰櫃與1台烘麵包機，其中2台冰櫃將於8月4日進行公開拍賣。

宜蘭分署指出，日前接獲財政部北區國稅局信義稽徵所移送，世紀糕點長期未繳營業稅及社會保險費，總金額已逾70萬元。執行官多次通知許姓負責人到場處理，卻始終未見其現身說明。調查發現，店家每日仍有穩定營收入帳，但資金迅速提領，非屬無繳款能力。

為確保債權，執行官自7月14日起，連續3日前往世紀糕點信一路與仁五路分店執行查封行動，扣押5台蛋糕冷凍冰櫃與1台烘麵包機。經清查後確認，5台冰櫃中有2台為店家自行購置，另3台為向冷凍櫃業者承租設備。執行署表示，將於8月4日上午11時，在基隆行政執行官辦公室拍賣店家購置的2台冰櫃；其餘3台待店家提出租賃契約文件後，再視情況處理。

宜蘭分署呼籲，民眾在收到移送機關通知之繳款單後，務必在期限內繳納，切勿心存僥倖或置之不理，倘經濟狀況困難無力一次清償，亦應主動聯繫各機關洽詢分期事宜。如拒不繳納，除名下存款、薪水、愛車甚至不動產可能遭到強制執行外，任意處分或移轉名下資產，更可能遭受拘提、管收等強制處分，得不償失！

世紀糕點創立於1980年，為基隆市歷史悠久的糕餅品牌，長年供應節慶蛋糕、茶點、外燴與團購餐盒，旗下招牌酥餅曾多次獲獎，名列北台灣百大伴手禮之一。全盛時期曾擁有6間門市，目前僅剩信一路與仁五路2家分店持續營業。