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新北最萌道安大使曝光！　紅豆妹與柴語錄合拍影片宣導停讓文化

記者郭運興／台北報導

新北市新聞局今（21日）表示，為強化行人路權與用路安全觀念，新北市政府以「友善新北 從停讓開始」為口號，攜手人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍攝交通安全宣導影片，深入傳遞「車輛禮讓行人、行人注意車輛」的雙向安全意識，攜手打造更安全、友善的交通環境。

新聞局長李利貞指出，本次交通安全宣導影片，特別邀請超人氣小網紅「紅豆妹」，透過與長輩及「廢柴」的溫馨互動，搭配生活化語言與實用示範，讓民眾輕鬆理解正確穿越道路的方式。未來市府也將持續推動「停讓文化」，擴大全民參與，讓友善的交通環境，從停讓開始做起。

新聞局表示，宣導影片已於今日同步上架「我的新北市」及「紅豆妹」臉書粉絲專頁。影片中，紅豆妹以國台語雙聲道，提醒阿嬤注意路況、不可任意穿越馬路，還貼心叮嚀「綠燈秒數夠才GO」；同時也呼籲駕駛人應主動停讓行人，讓大家攏平安、放心過馬路。祖孫溫馨互動畫面，讓網友紛紛說已融化，有紅豆妹這麼可愛的小老師，讓交通規則宣導更有記憶點。

最後，新聞局提醒，為提升停讓行人意識，交通部修正裁罰基準，自今(114)年6月30日起，未停讓行人致人輕傷，罰鍰由原7,200元提高至18,000元；未停讓行人致人重傷或死亡，罰鍰由原18,000元提高至36,000元。提醒民眾務必遵守交通規則，確保行人通行的安全。

▼人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍攝新北交通安全宣導影片。（圖／新北市新聞局提供）

▲▼人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍攝新北交通安全宣導影片。（圖／新北市新聞局提供）

 ▲▼人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍攝新北交通安全宣導影片。（圖／新北市新聞局提供）

▲▼人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍攝新北交通安全宣導影片。（圖／新北市新聞局提供）

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