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一圖看懂新北虎頭蜂築巢與螫傷熱點　遇1至2隻警戒就要迅速撤離

▲新北動保處曝「蜂螫熱點地圖」。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處與台大昆蟲系合作製作虎頭蜂築巢熱點地。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時值夏季虎頭蜂活動高峰，新北市動保處提醒民眾注意防範。根據統計，新北市2024年共接獲7,916件蜂案通報，其中3,715件為虎頭蜂案件，且多集中於6至8月。為降低蜂螫風險，動保處與台大昆蟲學系楊恩誠教授合作，分析歷史數據建置「新北虎頭蜂熱點」網站，公開虎頭蜂築巢與螫傷熱點地圖，供民眾查詢並避開高風險區域。

農民、園藝工作者及清晨除草人員因常在田間、林地作業，易誤觸隱藏於草叢、灌木或地下的蜂巢；郊山步道遊客也常遭遇蜂螫。動保處建議，民眾外出前可先查閱熱點地圖，避開蜂群聚集區域。此外，動保處將於12處風景區及登山步道入口設置16面告示牌，內容包含虎頭蜂辨識、防範措施及通報管道，提升民眾警覺性。

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▲新北動保處曝「蜂螫熱點地圖」。（圖／新北市動保處提供）

▲虎頭蜂巢特點為表面波浪狀紋路。

若發現蜂巢或蜂群活動，應立即停止行動，切勿自行處理，並通報1999或動保處專線1959由專業人員移除。動保處強調，在郊區活動時，應每50公尺檢查周遭環境；若遇1至2隻警戒蜂盤旋，須迅速撤離。

戶外活動時應穿著淺色、光滑的長袖衣褲及帽子，避免深色或粗糙材質衣物，並隨身攜帶含DEET成分的驅蚊噴霧作為應急防護。若不慎遭虎頭蜂螫傷，應立即逃離現場並撥打119就醫，爭取黃金救治時間。

動保處長楊淑方指出，虎頭蜂巢多呈土黃色球狀，表面有波浪紋路，常見於樹枝或屋簷下，周圍常有巡邏蜂飛行。每年清明節後至11月為築巢旺季，民眾若發現疑似蜂窩，請勿靠近，並速通報動保處24小時專線：02-2959-6353處理。透過熱點地圖與警示措施，新北市盼減少蜂螫意外，保障民眾安全。

▲新北動保處曝「蜂螫熱點地圖」。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處日前於瑞芳區架設虎頭蜂警戒告示牌。

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