新店碧潭堰「毛蟹壓軸大爆發」　「萬蟹奔騰」洄游震撼畫面曝

▲新店碧潭堰毛蟹洄游大爆發，震撼特寫畫面曝光。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

原以為今年碧潭堰毛蟹洄游季已悄然落幕，新北市水利局歷經一個多月持續監測，昨（20日）竟捕捉到令人震撼的生態奇景，遲來的毛蟹大軍以「壓軸大爆發」之姿逆流而上，密密麻麻的蟹潮形成「萬蟹奔騰」場面，讓守候多時的生態團隊直呼：「等待太值得！」

水利局長宋德仁表示，往年此時碧潭堰毛蟹洄游多已結束，今年遲未見蹤跡曾引發憂心。團隊堅持監測至昨日，終在新店溪流量高峰時迎來驚喜。生態團隊分析，此波「超級爆發」關鍵在於上週「薇帕」颱風外圍環流為上游帶來豐沛雨量，水流刺激毛蟹集中上溯，數量較往年更為壯觀。

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▲碧潭堰「萬蟹遷徙」壓軸登場，白天清晰可見超罕見。

宋德仁說明，毛蟹屬夜行性洄游物種，都會區白天罕見大量活動，昨日竟在白晝清晰可見，顯示族群數量異常龐大。他強調，毛蟹對水質敏感，需潔淨環境才能繁衍，此現象間接證實新店溪水質維護成效。

這場遲來的生態盛宴，驗證碧潭堰魚道成功打通毛蟹洄游路徑。水利局指出，毛蟹通常於5月梅雨季啟動遷徙，但集中越堰需特定環境訊號觸發，此次觀察到蟹群利用魚道縫隙及堰體邊緣逆流，展現驚人適應力。

「自然時序或許變動，但生命自會找到出路。」宋德仁感性地說。這場意外壓軸的蟹潮，不僅展現流域生命力，更提醒生態保育需長期投入。水利局將持續監測，並透過改良堰體設計，為洄游物種創造更友善環境。

▲毛蟹上溯過程中，先於消波塊暫歇儲備體力，再準備攀爬越堰。

▲密密麻麻的毛蟹排山倒海般逆流而上。