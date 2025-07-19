轟民進黨是惡魔黨　盧秀燕：賴清德縱容「秦檜」柯建銘胡作非為

記者鄭佩玟／新北報導

首波藍委大罷免投票日倒數7天，今（19日）選前黃金周，國民黨選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，台中市長盧秀燕致詞時表示，國民黨立委都很優秀，可能有些新科立委經驗略為不足，但他們還是一起把《刑法》加重兒虐刑責三讀，但民進黨就是保護壞人的幫兇，民進黨是惡魔黨！而賴清德總統、行政院長卓榮泰也不應該，不應該像昏庸皇帝信了秦檜，卓榮泰竟然讓柯建銘在立法院胡作非為，這是非常可惡的事情！

▲國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動，盧秀燕到場助講。（圖／記者李毓康攝）

盧秀燕表示，這場新北造勢是她今天的第三場造勢，從台中出發去桃園，還去台北市，接著來新北，等等還要坐5點多的高鐵回台中，今晚有中部各縣市聯合反罷團結大會，明天也是4縣市搶救藍委，「我為什麼要那麼辛苦？因為民進黨胡作非為，選輸就翻桌。」去年一月十五號，上網查就知道了啦！民進黨團總召柯建銘就說要罷免國民黨立委了，國民黨立委才剛選上，2月1日宣誓就職，結果柯建銘在還沒就職前，就表示要罷免藍委，為什麼？因為柯建銘不爽沒有當上立法院長，因為過去民進黨有蘇嘉全、游錫堃，所以柯建銘也很想當院長，但前總統陳水扁跟蔡英文都沒讓他當，因此柯建銘很不滿，之後看國民黨選得不錯，就說要罷免國民黨立委，讓自己想當上院長。

盧秀燕痛批，今天柯建銘指控國民黨立委刪預算所以要罷免，這完全是莫須有的罪名！賴清德總統、行政院長卓榮泰也不應該，不應該像昏庸皇帝信了秦檜，卓榮泰竟然讓柯建銘在立法院胡作非為，這是非常可惡的事情，今天大家一定不能讓民進黨一黨之私、一人之私，為了柯建銘要當立法院長，為了民進黨要一黨獨大，就搞罷免，國民黨讓民進黨大罷免大失敗好不好？

盧秀燕表示，這屆國民黨民眾黨立委都非常優秀，或許一些新科立委經驗略為不夠，但絕對是全國民眾智慧選擇，大家的眼睛是雪亮的，進入立院後，國民黨立委堅持價值、堅持是非，前不久通過了《刑法》加重兒虐刑責三讀，施虐未滿7歲兒童致死可判死刑，這才是是非，這才是正義，為什麼國民黨、民眾黨願意做，因為虐童過去判太輕了，關一關就出來，為了社會正義跟公道，國民黨跟民眾黨立委聯手堅持社會正義，保護兒童，可是民進黨所有委員，為了一黨之私、為反對而反對，竟然全部投下不同意票，有天良嗎？有是非嗎？民進黨就是保護壞人的幫兇，民進黨是惡魔黨！

接著盧秀燕強調，去年超收現金5400億，是大家的稅金來的，因為現在景氣不好，吃的便當跟麵都漲價，國民黨跟民眾黨委員愛護民眾，把這些超收稅金拿一半2300億出來還給民眾，一人一萬，另外一半留給民進黨，結果民進黨也全部投反對！此時盧秀燕問台下民眾，「請問這個大哥，你家幾個人？3個人就是3萬，這位大哥有5個人，這位大哥6個，這個大哥10個，你家幾個人就拿幾萬欸！」但如果這次反罷失敗，大家的錢就全部沒收，為了大家的經濟，一定要出來反罷免。為了自己的經濟，726風雨無阻、風雨生信心，出來投票不同意罷免！