2萬藍軍雨中反罷免！　韓國瑜嘆：台灣民主走向獨裁的懸崖旁

▲國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動，韓國瑜到場助講。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

首波罷免7月26日就要投票，國民黨今（19日）在新北市板橋區舉行反罷造勢。立法院長韓國瑜致詞時表示，民主絕對不要走回頭路，不要走民進黨專制獨裁，請新北市民擦亮眼睛告訴大家，7月26日一定要出來投票！這些優秀的立委勤勞認真問政，才當一年半就面對政治屠殺，台灣民主走向獨裁、最危險的懸崖旁，一定要挽救台灣民主，一定要告訴民進黨，想要走向獨裁、專制，絕對不可能！現場主持人新北市議員江怡臻則高喊，現場人數已經破兩萬人。

韓國瑜說，大罷免是一個完全不民主，完全走向獨裁的政治運動，大家都知道追求民主，是從民國七十六年，前立法院長倪文亞敲下錘子那一刻，解除動員戡亂時期，台灣社會的民主運動就像百花齊放燦爛無比，30多年來，人民投票選出執政黨跟反對黨，但這次大罷免，執政黨要用國家資源，把31位反對黨立委屠殺掉，這是不是一場不公平不正義的罷免？

韓國瑜強調，民主絕對不要走回頭路，不要走民進黨專制獨裁，請新北市民擦亮眼睛告訴大家，7月26日一定要出來投票，投下不同意罷免票。去年基隆市搞市長罷免，10月13日投票，自己10月12日陪市長謝國樑掃街，很多市民都說支持謝國樑，但不會出來投票，這樣就完蛋了！這些優秀的立委勤勞認真問政，才當一年半就面對政治屠殺，台灣民主走向獨裁、最危險的懸崖旁，一定要挽救台灣民主，一定要告訴民進黨，想要走向獨裁、專制，絕對不可能。

最後，韓國瑜再次拜託支持者，只剩一個禮拜，一定要從板橋爆炸出去，新北市、全台親朋好友，7月26日投下不同意罷免。