人妻尾牙完回家續攤遭性侵！廠商撒鈔票嗆「我有錢」　下場出爐了

▲人妻吃完尾牙以後，與丈夫帶著眾人回自家續攤，卻在家中遭性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

新北一名人妻小雪（化名）尾牙結束後與廠商續攤，怎料竟在自家遭到性侵，廠商陳男更是撒錢嗆聲「我有錢」，氣得她報警提告。陳男除了被判刑3年10個月以外，還要賠小雪、小雪的丈夫90萬元、30萬元，一共120萬元。

根據判決書內容，小雪與丈夫、廠商陳男2023年1月一起參加尾牙，眾人等到活動結束，一同前往小雪家中續攤。在過程中小雪因為飲用太多酒，最終醉倒在2樓的客廳。

沒想到陳男眼見小雪醉倒，竟然上前動手性侵，嚇得小雪趕緊高喊丈夫的名字求救。家人們聽見呼救聲，趕緊衝下樓救人，怎料陳男非但不離開，等到員警到場，更是邊撒鈔票邊嗆聲「我有錢」，行為相當囂張。

▲人妻吃完尾牙以後，與丈夫帶著眾人回自家續攤，卻在家中遭性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



陳男雖然對此辯稱，當時處於醉酒、沒有判斷力的狀態，不過高院法官認為，他並非對外界刺激毫無知覺，僅是運動及身體協調能力、判斷能力顯著下降，況且陳男還能流利溝通、對話，顯見精神狀況並無受到影響，最終撤銷原判決，改依乘機性交罪判他3年10個月有期徒刑。

除此以外，小雪與丈夫還提起損害賠償的訴訟，陳男雖然做出辯駁，不過新北地方法院法官並不採信他的說法，最終判他須賠償小雪90萬元、賠償小雪丈夫30萬元，全案仍可上訴。