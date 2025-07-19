要求賴清德為共諜案道歉！　蔣萬安：民進黨罷免已經罷到瘋了

▲國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動，蔣萬安帶領北市立委到場助講 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨今（19日）在新北板橋舉行反惡罷新北愛國者行動，台北市長蔣萬安致詞表示，民進黨罷免已經罷到瘋掉，昨天罷團領銜人說棒球打假球的比較認真，這是對全台灣愛棒球的人最大羞辱，還有人說若大罷免失敗，男人送到戰場、女人變成行動器官庫，民進黨就是最大的詐騙集團；他提及，日前才當著賴清德總統的面說過，團結不是用講的，是要有行動，賴清德也說要有共同信念，但如果總統有信念，就要為了總統府有共諜出來道歉！

蔣萬安稱讚，國民黨立委都是一時之選，在國會的好表現大家有目共睹，都要全力支持，26號不畏風雨一定都要出門投下不同意罷免，一席都不能少！反對民進黨繼續惡搞台灣，造成社會內耗，就要出門投票，如果讓民進黨罷免得逞，台灣社會就會繼續被撕裂。

蔣萬安痛批，國家社會一定要安定，民進黨罷免已經罷到瘋掉了，有人說職棒球員沒有打假球的人認真，這是對球員最大的汙辱，也是羞辱棒球球迷，假球案是所有球迷心中永遠的痛，卻被民進黨政治操作，已經失去人性，還有人說若大罷免失敗，男人送到戰場、女人變成行動器官庫，民進黨曾經還說過，「男人找不到老婆、女人找不到老公」，民進黨就是最大的詐騙集團！

蔣萬安說，有人罷免罷到對立委吐口水，賴清德還不顧災民，災民等著國軍協助，結果賴清德說要靠自己爬上屋頂，民進黨為了罷免不只失去人性，還極度冷血！自己前幾天當著賴清德的面發自內心說了，團結不是用講的要靠行動，而賴清德也說要有共同信念，「那是不是要為了總統府有共諜出來道歉，如果做不到，談什麼信念？」7月26日一定要出門投下不同意，否則社會只會剩下一種聲音，中華民國的民主已經快被民進黨踐踏消滅，這是國人所不能接受！