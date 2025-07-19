陰雨綿綿！國民黨新北黃金周反罷免動員萬人　開場1/3紅椅未坐滿

▲國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動 ，開場時人數不如預期。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

24位國民黨立委罷免案7月26日投票，國民黨今（19日）下午於在新北市板橋第一運動場舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」，為遭被罷免的國民黨立委洪孟楷、立委葉元之、立委張智倫、立委林德福、立委羅明才，以及立委廖先翔加油打氣，向支持者宣傳出門投不同意票。不過，據記者實際觀察，雖然國民黨新北市黨主委黃志雄先前強調，這場新北大型造勢動員萬人站出來反惡罷，但截至四時三十分，前總統馬英九上台致詞前，擺放的椅子僅坐約三分之二左右。

▲▼國民黨舉辦「反惡罷 戰獨裁 不同意罷免」北部黃金週造勢晚會。（圖／記者鄭佩玟攝）

距離7月26日罷免投票進入倒數階段，這一波國民黨立委罷免案，多集中在台北市、新北市、桃園市及台中市。國民黨把握最後的周末假期，19、20日將分別在新北市、台中市及桃園市舉辦大型造勢，並在25日於凱道舉行選前之夜，全黨上下總動員，利用最後機會向支持者喊話催票，呼籲大家726出門投下不同意罷免票。

▲熱情支持者自製手牌。（圖／記者李毓康攝）

今天新北市議會議長蔣根煌將率黨籍市議員一同站台，前總統馬英九、前中廣董事長趙少康也將到場助講，而國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，以及雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等人，都會到場助講，營造新北藍營大團結的氛圍。

國民黨新北市黨主委黃志雄先前強調，這場新北大型造勢動員萬人站出來反惡罷，現場擺滿千張紅椅，不過疑似因氣候不佳，導致到場人數不如預期，四點開始時，初估沒三分之二坐滿。但也有熱情支持者自製手牌，高喊「我是雜質！我驕傲！」

▲熱情支持者自製手牌。（圖／記者鄭佩玟攝）