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朝野共識虐童致死「判死刑」　「剴剴條款」1爭議條文陷分歧

▲▼ 中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案 立法院院會 三讀 藍白齊喊兒虐零容忍 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

男童「剴剴」遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死案人神共憤。立法院今（18日）三讀《刑法》第272條之1及第286條條文修正，對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑；對於未滿7歲之人，以凌虐因而「致人於死」者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。272條之1部分獲三黨共識，但攸關7歲以下的條文，藍綠白無共識。綠委莊瑞雄表示，虐殺兒童處以極刑，沒有任何立委反對，剴剴案如此慘絕人寰，給他審一樣判死刑，但問題來了，藍白的說法是不管什麼罪章、有死刑就好。

立法院18日召開院會，處理上述《刑法》修正草案。藍綠白三黨共識修法272條之1，第一項、「對於未滿7歲之人，犯第271條之罪者，加重其刑2分之1」；第二項、「對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯第271條第一項之罪者，處死刑或無期徒刑」；第三項是「前項之未遂犯罰之」；第四、「預備犯第二項之罪者，處5年以下有期徒刑」。而《刑法》第271條第一項即為「殺人罪」。

《刑法》第286條部分，藍綠白則出現分歧，第一項規定「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」；《刑法》第286條第二項，「意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」。上述法案並未修正，但《刑法》第286條第三項則改為，「對於未滿7歲之人，犯前二項之罪者，依各該項之規定加重其刑2分之1」。

另《刑法》第286條修改第四項、第五項，並新增第六項與第七項。第四項、「對於7歲以上未滿18歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑」；第五項、「對於7歲以上未滿18歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」。

第六項、「對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」；第七項、「對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑」。

三讀時民進黨立委全部沒有投票，表決結果為，出席委員59人，贊成59、反對0，贊成者多數，立法院長韓國瑜敲槌宣告通過。

莊瑞雄逐條發言時表示，國民黨跟民眾黨全部都錯了，現在已經進入到286條，虐殺兒童、處以極刑，沒有任何一個立委反對，從委員會一路修法，自己就不斷說，這個條文要就放在刑法第22章殺人罪章、國民黨偏偏要放在23章傷害罪章，你們的說法是不管什麼罪章、有死刑就好。

莊瑞雄指出，現在進入到加重結果犯了，結果藍白還在討論大家有共識的條文，去年討論時就已經說過兒少法加重其刑2分之1，你們就一定要講7歲以下，自己從去年就問，發生8歲、9歲怎麼辦？重新修法嗎？不要以為定了一個重刑就可以杜絕。

莊瑞雄直言，只有刑法重刑不足以保障幼童，否則整部刑法全部，零容忍有很多，不是死刑而已，酒駕、性騷擾、經濟犯罪我們都講零容忍，這樣國民黨有幾個人要兩次死刑？你們自己講，馬英九時代把兩公約入國內法，現在條文又打架了，怎麼辦？

莊瑞雄喊話，不要如此倉促立法，虐殺兒童本來就要判重刑，剴剴案如此慘絕人寰，給他審一樣判死刑，沒有問題，現在問題來了，全部都要動用死刑，把這麼大權力交給國家，每個法官都判的不一樣，不是有人死掉一定判死刑，要看行為人，如果未滿14歲沒有刑罰、超過80歲減重期刑，林思銘會不知道嗎？吳宗憲會不知道嗎？你們進到立法院法學素質降低太多了，不要造孽。
 

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