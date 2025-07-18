罷團指赴陸見王滬寧搞「統戰密談」？　王鴻薇駁：是去為觀光發聲

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

罷團山除薇害領銜人陳柏宏今（18日）在北市選委會舉行的罷免說明會中質疑，王鴻薇去年會面中國統戰官員王滬寧搞密室會談。對此，國民黨立委王鴻薇回應，去年國民黨派出代表去中國大陸訪問，就是為民眾發聲，全程有大批的媒體做採訪，這算是哪門子密談？她指出，當時主要是去爭取中國大陸能夠不要再禁止觀光團到台灣。

台北市選委會今日舉行5名台北市藍委罷免案的說明會，其中，罷團山除薇害領銜人陳柏宏提及，國民黨的黨綱寫到，「黨員應實行民主憲政，反對共產主義」，但王鴻薇身為中華民國的立委，本應該以中華民國的利益為先，卻在去年剛上任時，就隨國民黨團總召傅崐萁，在未事先向台灣人民報備的情況下，前往中華人民共和國。

陳柏宏質疑，王鴻薇當初與多名中共統戰人士會面，至今，仍無法清楚交代，這趟中國之行到底談了什麼？連統戰官員提到「兩岸同屬一個國家」的時候，王鴻薇也只選擇微笑以對。

此外，陳柏宏直指，他更在意的是，王鴻薇的丈夫陶允正，被爆出擔任中共統戰組織「新同盟會」的分會長，一直到現在，王鴻薇仍沒有正面回應，甚至曾在王鴻薇辦公室擔任過助理的林岳龍，日前也遭到調查，是涉嫌共諜案的嫌疑人。

針對罷團接連的質疑，王鴻薇表示，密談指的應該是兩個人，在沒有其他人的狀況之下，私下交易，沒有告訴別人，但去年國民黨派出代表去中國大陸訪問，是為了民眾發聲，全程都有大批的媒體，還有做採訪，且罷團領銜人手中也有會面的照片，這算是哪門子密談？

王鴻薇進一步說明，事實上，當時是因為大陸觀光客不來了，她當然要為觀光產業發聲，所以，當時主要是去爭取中國大陸能夠不要再禁止觀光團到台灣，而這樣的訴求，當時各大媒體都有報導，她不解，罷團為什麼不做功課？

王鴻薇說，當時的行政院長陳建仁，也回應政府準備好了，就是在指中國大陸開放觀光客來台的相關措施要準備好，而且陳建仁說，開放是好的開始，他也支持兩岸恢復健康的發展。

至於共諜案的事情，王鴻薇直言，現任國安會祕書長吳釗燮的助理也爆出涉嫌共諜案，但吳釗燮躲起來了，到現在都還未對外說明，然而，現在抹紅的帽子，扣在她身上，親中賣台的言論，根本是複製貼上。

王鴻薇強調，無差別式的大罷免，不管被罷免人在立法院的表現，只管黨籍，這到底是在寫台灣民主的紀錄，還是政治性的鬥爭？中南部在颱風後，受創嚴重，到現在台南還有約一萬戶的居民，家裡的屋頂被吹翻，難道大罷免是最重要的事情？為此，王鴻薇呼籲，大家7月26日出來投下「不同意罷免」，向政府表達人民的聲音。

罷團領銜人陳柏宏則在說明會發言的尾聲，感性引用民主運動先驅鄭南榕先生的名言，「如果我必須死一千次，我只願死在那裡，如果我必須生一千次，我只願生在那裡，我那小小多山的國家」，作為結語，同時，他也呼籲大家，7月26日一定要出來投票。