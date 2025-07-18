快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第11屆第3會期已延至7月31日，民眾黨團6月13日在立法院會提出「針對第11屆第3會期建請再延長會期至114年8月31日止。是否有當?」公決案，由於已過冷凍期，今（18日）立法院會處理該案，稍早在藍白人數優勢下，以59：49表決通過。

藍白日前聯手通過將立院會期延至7月31日，當時民進黨立委在議場內擺出10把貼著國民黨徽以及「國會保護傘」5字的雨傘，諷刺國民黨立委力拚延會，是為避免涉司法案件的立委遭偵辦。而該案通過後，目前立法院多個委員會所排的議程，皆以地方考察案為主。

考察過多，也讓立法院秘書長周萬來特別行文表示，因國內旅費被通刪20%，且至6月底已用63.58％，呼籲各委員會「覈實管控」，若預算用罄將停止支用。

但民眾黨團卻仍加碼提案指出，本院台灣民眾黨黨團，針對第 11 屆第 3 會期建請再延長會期，至114年8月31日止。是否有當？請公決案。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨團提案延會到八月底，這是史上最長延會也是史上最混國會，不開會幹嘛延會？大家知道延會是為了司法保護傘，保護這些委員司法大逃亡，為了延會而延會，沒議案審就安排各種無厘頭考察，麥玉珍再考察投票地點就不斷為難選務人員。黃國昌一再安排新竹考察，棒球場挖土挖這麼多年也沒有所以然，延會除了掩護國民黨涉案立委，還有民眾黨利用延會一再安排作秀考察，拿官員當作秀背板。

藍委陳玉珍表示，這會期民進黨好幾次強佔主席台，讓正常議事延宕，立法院很多決議案跟預算案非常重要，當然要延會通過，最近通過特別條例，不管是國家安全還是普發一萬都很重要，行政院趕快編列預算送來立院審查，這些都需要時間。大家開會很久很辛苦，但立法是責任，希望大家支持延會到八月底，到九月中新會期報到開會前也還有時間，特別條例預算趕快通過。

白委劉書彬指出，美國關稅部分對我國有重大影響，必須要盡速處理，重大法案如AI基本法、資工安全法、媒體議價法等等，通通都是民進黨重要法案，院會也有通過打詐專報，丹娜絲颱風補助也要盡速處理，難道民進黨政府不重視南部的重要選民嗎？從頭到尾就是為大罷免大成功。