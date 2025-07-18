　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

▲▼立法院院會 表決通過民眾黨提案議事日程 朝野立委排長龍 登記發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院第11屆第3會期已延至7月31日，民眾黨團6月13日在立法院會提出「針對第11屆第3會期建請再延長會期至114年8月31日止。是否有當?」公決案，由於已過冷凍期，今（18日）立法院會處理該案，稍早在藍白人數優勢下，以59：49表決通過。

藍白日前聯手通過將立院會期延至7月31日，當時民進黨立委在議場內擺出10把貼著國民黨徽以及「國會保護傘」5字的雨傘，諷刺國民黨立委力拚延會，是為避免涉司法案件的立委遭偵辦。而該案通過後，目前立法院多個委員會所排的議程，皆以地方考察案為主。

考察過多，也讓立法院秘書長周萬來特別行文表示，因國內旅費被通刪20%，且至6月底已用63.58％，呼籲各委員會「覈實管控」，若預算用罄將停止支用。

但民眾黨團卻仍加碼提案指出，本院台灣民眾黨黨團，針對第 11 屆第 3 會期建請再延長會期，至114年8月31日止。是否有當？請公決案。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨團提案延會到八月底，這是史上最長延會也是史上最混國會，不開會幹嘛延會？大家知道延會是為了司法保護傘，保護這些委員司法大逃亡，為了延會而延會，沒議案審就安排各種無厘頭考察，麥玉珍再考察投票地點就不斷為難選務人員。黃國昌一再安排新竹考察，棒球場挖土挖這麼多年也沒有所以然，延會除了掩護國民黨涉案立委，還有民眾黨利用延會一再安排作秀考察，拿官員當作秀背板。

藍委陳玉珍表示，這會期民進黨好幾次強佔主席台，讓正常議事延宕，立法院很多決議案跟預算案非常重要，當然要延會通過，最近通過特別條例，不管是國家安全還是普發一萬都很重要，行政院趕快編列預算送來立院審查，這些都需要時間。大家開會很久很辛苦，但立法是責任，希望大家支持延會到八月底，到九月中新會期報到開會前也還有時間，特別條例預算趕快通過。

白委劉書彬指出，美國關稅部分對我國有重大影響，必須要盡速處理，重大法案如AI基本法、資工安全法、媒體議價法等等，通通都是民進黨重要法案，院會也有通過打詐專報，丹娜絲颱風補助也要盡速處理，難道民進黨政府不重視南部的重要選民嗎？從頭到尾就是為大罷免大成功。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光41號演習最終日！馬祖軍民演練空襲應變　展堅實防衛韌性

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

卓榮泰普發1萬內心交戰　趙少康：政府最會哭窮裝給誰看啊

賴清德喊「中華民國派反共台派護台」　趙少康轟鬼話：只對內找敵人

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

漢光41號演習最終日！馬祖軍民演練空襲應變　展堅實防衛韌性

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

卓榮泰普發1萬內心交戰　趙少康：政府最會哭窮裝給誰看啊

賴清德喊「中華民國派反共台派護台」　趙少康轟鬼話：只對內找敵人

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

1.6億打造高鐵災難！李李仁「憋氣肉搏」險窒息：看到人生跑馬燈

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

台中行人違規畫面太驚悚　警45天開871張罰單....全是貪快

陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

「無照必罰」開鍘！賴皮男欠11萬罰款　屏東分署強制執行全還清

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

大元買龍蛋跟鼓鼓借錢　他的錢可以是我的錢XD

政治熱門新聞

快訊／網傳確定不普發一萬　綠黨團否認：行政院尚未決定發不發

沒錢普發1萬？卓榮泰臉書遭洗版

普發現金要舉債千億　卓榮泰3張圖解釋

王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

顏清標父親辭世！顏寬恒發文緬懷阿公

八里爆公報夾反罷文宣　區公所緊急澄清

詐騙園區75台人被抓　外交部跟柬埔寨要名單

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

普發1萬需舉債1014億！卓榮泰曝內心非常交戰　盼到立院說明

她還原台師大「血論文」完整經過　點名周台英涉強制、侵占甚至貪汙

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」　反併吞護主權

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

卓揆酸普發現金法盲　徐巧芯：那你敢釋憲嗎

更多熱門

相關新聞

這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

民眾黨昨夜排議場準備遞案並進場要放海報，綠委今（18日）清晨也排隊準備遞出黨團版本議程，但兩邊又起爭執，民眾黨立委排隊時「解壓縮」讓較晚到委員也排到前面，引發綠營不滿，之後白營、綠營也為海報卡位再起紛爭，林國成大喊「我先到的！誰先到你們很清楚，你們不能貼」，綠委沈發惠也不滿向白委抗議「流氓喔」，雙方開始互撕海報，火藥味濃厚。

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

關鍵字：

立法院會期延長民眾黨國會國民黨民進黨傅崐萁大罷免傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面