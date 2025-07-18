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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

▲罷團「港湖除銹」領銜人鍾春德。（圖／翻攝自Facebook／港湖除銹 罷免李彥秀 ）

▲罷團「港湖除銹」領銜人鍾春德。（圖／翻攝自Facebook／港湖除銹 罷免李彥秀 ）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委李彥秀罷免案今（17日）進行電視說明會，罷團「港湖除銹」領銜人鍾春德在第二輪發言時猛轟國民黨兩岸立場，他直言，自己要告訴藍白支持者，當選擇投降跪下，才是悲劇的開始，中共會把台灣男人送去朝鮮，讓美國難以救援台灣，送去中印邊境當炮灰、送去俄烏戰場換石油，剩下的女人小孩成為行動器官庫，大家希望這是台灣的未來嗎？現在共產黨企圖併吞台灣，如果大家還不反共，能逃到哪？所以大罷免與全民反共才是唯一生路。

罷免說明會第一輪，領銜人鍾春德提到罷免理由，指出李彥秀的表現不只是因為行為失格，更是黨意高於民意、紅色高於藍白、服從高於問責，他也強調，今天自己站在這裡不是為了藍綠惡鬥，也不是為了政治口水，而是大家有共同理念「台灣不能輸、民主不能讓、李彥秀不能留」，這是一場關乎台灣價值、下一代是否能在自由之地長大的抉擇。

第二輪，鍾春德話鋒一轉分享對大罷免案的看法邀請全國民眾支持，他表示，前些日子國台辦竟然要求台灣人不要罷免國民黨立委，正好說明共產黨急了怕了，發現不能以武力恫嚇台灣，並不能壓制反共力量，共產黨怕了，怕台灣覺醒不再受共產黨蠱惑，怕台灣人覺醒會把紅色勢力趕出台灣，從此很難從內部分裂來奪權台灣。

鍾春德表示，這進一步坐實傅崐萁與其附隨組織不是藍委，而是徹頭徹尾舔共賣台的紅色立委，藍白都說「屈辱的和平是和平」，自己要告訴藍白支持者，獨裁者一生只做兩件事情，一是侵略與併吞、二是剷除異己，當台灣人選擇投降跪下的時候，才是悲劇的開始。

鍾春德說，中共會把台灣的男人送去朝鮮，另闢戰場分散美國兵力，讓美國難以救援台灣，把台灣男人送去中印邊境當炮灰、送去俄烏戰場換石油，剩下的台灣女人跟小孩都將成為共產黨高官活生生的行動器官庫，大家希望這是台灣的未來嗎？李彥秀想清楚了嗎？李彥秀真的要跟共產黨攪和在一起嗎？

鍾春德再說，在中國每個人的財產跟器官都不是自己的，而是共產黨的，如果在共產黨眼裡的中國人只是韭菜與人礦，那些親共賣台的傅崐萁們與下跪祈求和平的台灣人會有什麼下場可想而知，這些立委以為等著他們的是榮華富貴，但在共產政權裡他們都只是棋子，台灣人要維持現狀，最先要做到掃除紅色勢力，讓共產黨無法從內部破壞台灣，侵略難度越高，實踐侵略的機率就越低。

接著，鍾春德提到往事，他今年55歲了，在16歲時結識一位這輩子最好的朋友，有許多最美好的回憶，但因為生活忙碌與政治理念的差異，逐漸疏遠最後沒有聯繫，這是自己一生最大的遺憾之一，這位朋友曾說，他家族在上海有一條街，自己知道這位朋友打從心裡認為是中國人，也能理解這種中國情懷，畢竟朋友是外省第二代，不是他這種土生土長的土番薯。

鍾春德說，但大時代的悲歌，讓朋友父親來到了台灣，讓朋友出生並安全長大，但現在共產黨企圖併吞台灣，如果大家還不反共，那到時候朋友的兒女該逃到哪去？所以大罷免與全民反共才是唯一生路，大家同島一命。

鍾春德認為，李彥秀其實應該感謝大罷免，大罷免不是摧毀國民黨，而是幫忙斬斷可能雙手沾滿鮮血的惡業，要知道大罷免一旦成功，對共產黨而言，國民黨就失去了價值，如此一來就不用再為共產黨服務，也就斷開與共產黨惡業的連結，大罷免是反共，不是反藍，藍營的朋友更應該出來支持大罷免，把親共賣台政客從國民黨趕出去，找出反共護台的人才為國家服務，才是台灣後代子孫之福。

最後，鍾春德總結，無論是原住民還是客家、閩南、外省甚至外配，這一切不過是先來後到的順序而已，只要愛這片土地，愛生活在這片土地的子子孫孫，就會是台灣人。罷免是愛，是這個時代的野百合，這個時代的太陽花，所有生長在這片土地上的台灣人，大家正在參與書寫歷史，大罷免將為台灣迎來嶄新未來，大罷免大成功，天佑台灣。

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