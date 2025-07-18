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快訊／「剴剴條款」通過！虐殺7歲以下童可判死　邱議瑩二讀投同意

記者蘇晏男／台北報導

男童「剴剴」2023年遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死案人神共憤，立委也重新檢討相關刑責問題。立法院今（18日）三讀通過藍白併案的《刑法》第272條之1及第286條條文修正草案「再修正動議版」，加重對未滿7歲幼童犯下殺人罪與傷害罪的刑責；未來對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑；對於未滿7歲之人，以凌虐因而「致人於死」者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

▲▼ 中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案 立法院院會 三讀 民進黨抗議 藍白齊喊兒虐零容忍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院18日處理「剴剴條款」 。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院18日召開院會，處理上述《刑法》修正草案。民眾黨團表示，鑑於依據《民法》第13條第1項，未滿7歲之人並無行為能力，殺害未滿7歲之人、以凌虐方式殺害未滿7歲之人、以凌虐方式致未滿7歲之人於死或重傷，惡性極為重大，有必要加重處罰，並增訂死刑刑罰手段。

該案中午12時半許在立法院會進行二讀表決，結果為出席委員105人，贊成60、反對45，贊成者多數通過；按贊成者包括民進黨立委邱議瑩，但這與民進黨團立場不同。三讀時民進黨立委全部沒有投票，表決結果為，出席委員59人，贊成59、反對0，贊成者多數，立法院長韓國瑜敲槌宣告通過。

三讀通過的修正草案新增第272條之1，第一項、「對於未滿7歲之人，犯第271條之罪者，加重其刑2分之1」；第二項、「對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯第271條第一項之罪者，處死刑或無期徒刑」；第三項是「前項之未遂犯罰之」；第四、「預備犯第二項之罪者，處5年以下有期徒刑」。而《刑法》第271條第一項即為「殺人罪」。

在《刑法》第286條部分，第一項規定「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」；《刑法》第286條第二項，「意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」。上述法案並未修正，但《刑法》第286條第三項則改為，「對於未滿7歲之人，犯前二項之罪者，依各該項之規定加重其刑2分之1」。

另《刑法》第286條修改第四項、第五項，並新增第六項與第七項。第四項、「對於7歲以上未滿18歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑」；第五項、「對於7歲以上未滿18歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」。

第六項、「對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」；第七項、「對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑」。

換句話說，對於未滿7歲之人施以凌虐而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；以意圖營利而對於未滿7歲之人施以凌虐而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。

ETtoday新聞網提醒您：
拒絕兒虐，請撥打110、113。

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