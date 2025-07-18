這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

▲立法院院會朝野立委排長龍登記發言。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨昨夜排議場準備遞案並進場要放海報，綠委今（18日）清晨也排隊準備遞出黨團版本議程，但兩邊又起爭執，民眾黨立委排隊時「解壓縮」讓較晚到委員也排到前面，引發綠營不滿，之後白營、綠營也為海報卡位再起紛爭，林國成大喊「我先到的！誰先到你們很清楚，你們不能貼」，綠委沈發惠也不滿向白委抗議「流氓喔」，雙方開始互撕海報，火藥味濃厚。

林國成徹夜在議場前排隊，凌晨便與前來排隊的民進黨立委們爆發口角，由於較晚來的白委「解壓縮」跑到前面位置，綠營不滿堅持照排隊順序，民眾黨則指控民進黨插隊，這是第一波衝突。

之後在布置海報時，兩黨又為佈置議場海報時爆衝突，民眾黨從議場左邊開始布置、民進黨從右邊，林國成大罵「我先到的！誰先到你們很清楚」，見林國成動手撕破民進黨的海報，綠委陳培瑜「民眾黨，有多大？議場都是你們的？」沈發惠也不滿「報復」撕民眾黨海報，林國成上前理論時，沈發惠一度飆罵三字經，大喊白委「流氓嗎？」

此時，一旁的白委黃國昌突然高喊「不要推我！」正拿手機錄影的綠委則面面相覷，並表示「沒有人推你啊」，但黃國昌仍指著沈發惠大罵「不要推我喔！」林國成事後受訪痛批，民進黨是流氓，我們當然要以暴制暴。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，林國成排在第一位，綠委則接續排後，但其它遲到白委卻全部「解壓縮」到前面，連平常排隊吃拉麵都不能插隊「解壓縮」，民眾黨憑什麼遲到還要插隊，民進黨沒干預民眾黨貼大字報，但民眾黨除了排隊解壓縮，還惡意搞破壞。