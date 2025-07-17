立委接受陳情看抽血影片落淚：她們不是你以為的體育生

▲立委陳培瑜表示受害學生承受超大壓力。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）



記者董美琪／綜合報導

針對國立台灣師範大學女足選手遭不當抽血事件，當初接受學生陳情的民進黨立委陳培瑜指出，記者問這些學生究竟「要的是什麼」？她強調，「我想是因為她們思緒清晰、口條清楚，面對這麼優秀的學生/選手，看起來不像受害人？也不像大家想像中的體育生？」這群勇敢的學生不僅是優秀的運動員，更是揭露體制問題的吹哨者。

陳培瑜指出，參與記者會的兩位學生承受了極大壓力，卻選擇站出來，勇敢發聲，目的就是希望推動體制改革，避免未來再有學生遭遇同樣的傷害。她感嘆，「好好道歉，真的有這麼難嗎？」

她回憶，半年前這群學生前來尋求協助，「她們來到我的辦公室，看到影片，我真的哭了！當時的她們也還是創傷中的狀態，但她們決定要站出來，展現了為自己、為隊友、為畢業學姐、為整體體制改革增能……的決心。」

陳培瑜說，那次會議中，她與學生們共同討論了師大、國科會及教育部的責任，並研擬出三項具體訴求，至今依然適用：

1.全面盤點近十年師大相關研究中的受試者，確認是否還有其他受害案例。

2.成立獨立調查委員會，進行透明調查與責任釐清。

3.正視學生運動員與教練、學術機構間權力不對等的結構性問題。

陳培瑜呼籲，教育部、國科會與衛福部應正視學生們提出的具體訴求，儘速採取行動。她強調，這不只是校園事件，更是對整個運動科學研究倫理與教育體制的重大警訊。