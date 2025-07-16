女足教練周台英「165字道歉信」被轟爛！台師大粉專緊急刪文

▲周台英被爆逼隊員抽血。（圖／翻攝自中華民國足球協會）



記者柯振中／綜合報導

台師大女足教練周台英被爆逼隊員抽血，甚至還以4年32學分來要脅，引起極大社會討論。後續校方在臉書粉專發出周台英的道歉信，165字的內容又再度遭到炎上，如今台師大臉書粉專已將信件內容刪除，無法再查看貼文。

台灣師範大學在臉書上發文，發布了6點聲明，其中提及周台英今年5月大專盃結束後，委託系上同仁宣讀親筆簽名道歉信，向足球隊學生表達歉意。台師大還說，校方去年12月間，就已解除周姓教練的行政、教練職務，並規定不得再擔任運動代表隊的教練。

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▼周台英的手寫道歉信曝光，再度遭到炎上。（圖／翻攝臉書／國立台灣師範大學）



周台英道歉信全文如下：

首先恭喜妳們獲得今年大專盃！

去年女足事件，身為女足教練，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，在此先深深表達我最誠摯的歉意！讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲「對不起」！

一個比賽結束也是另一個競爭的開始，妳們都是女足界最好的新苗，未來的頂柱，希望妳們能再接再厲！努力！加油！

周台英上 2025.5.1

不過，周台英的道歉信貼文發布後，許多網友仍舊不買單，在下方留言砲轟，「犯罪行為卻不自知，侵犯他人意願，學校也是」、「那些血液去哪裡了？有誰可以告訴大家？還有那些被抽血的學生們有沒有怎樣」、「教練和學校都不知道問題的嚴重性，太離譜了，輿論沒有沸騰的話，真的就會蓋掉了。」

隨著風波進一步擴大，目前台師大臉書粉專已將周台英的道歉信貼文刪除。北檢得知消息以後，已主動分案，將周台英列為被告展開調查，詳情仍待釐清。