醫師點出台師大抽血案「3大疑點」：到底是哪個環節出問題

記者趙蔡州／綜合報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，有學生甚至被迫連續14天抽血，有時一天得抽3次，每次5至10cc不等。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，人體試驗倫理委員會不可能通過這種實驗方式才對，且合法抽血人員像是醫師、護理師等，應會對同一受試人被高頻率抽血有警覺，「到底是哪個環節出問題？」

▲台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，引發社會高度關注。（圖／記者許敏溶攝）

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姜冠宇16日在臉書表示，針對台灣師範大學女足隊教練周台英遭踢爆，以「扣學分」等方式威脅選手配合研究計畫抽血，他說，只要是蒐集人體或調查行為，都要經過人體試驗倫理委員會，而委員會不可能通過這種實驗方式，除非做的和說的完全不一樣，如今曝光有脅迫，違反知情同意，就更嚴重。

姜冠宇接著說，頻繁一天多次抽血，對年輕人來說還不會造成缺血傷害，但卻會有累積感染、血管損傷、心理傷害的風險，小一點是靜脈炎，大一點是形成血管內血栓，不知道會釀什麼禍，至於執行抽血的人員，若是合法的，像是醫師、護理師等，應都深知就算是加護病房的病人也不可能這樣抽，應該會對同一受試人被高頻抽血有警覺，如果不是專業人員抽血，至今尚未有人發生血管破裂案例，真的算幸運。

姜冠宇指出，「人體試驗倫理當初就是在第二次世界大戰後，大量實驗以不道德與脅迫的方式對戰俘實驗，日後人類社會深思、反省所發展出來的規則，如果老師不知道，應該也會被倫理審查委員提醒」。

姜冠宇最後質疑，就算老師不知道實驗要通過IRB（人體試驗倫理委員會），理論上都已經是國科會計劃了，國科會說明也會提醒這種要跑IRB才對，畢竟各式各樣的國科會計畫都有，不可能沒有類似範例，「所以到底是哪個環節出問題？」