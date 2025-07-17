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抽血抽到兩手是洞！彤彤控被逼休學：教練可以還我畢業證書嗎？

記者董美琪／綜合報導

國立台灣師範大學爆出震驚各台的「女足抽血案」，引發校園體制與人權保障的大規模討論。其中一名受害的女足隊學生「彤彤」在Threads社群平台發文控訴，自己在大一入學後即遭教練以「研究用途」為名，強迫多次抽血，若不配合即可能無法取得學分，甚至影響畢業進度，直問「教練可以還我畢業證書嗎？」也讓親友終於明白她為什麼要休學。

▲▼師大抽血。（圖／彤彤授權引用）

▲台師大離譜抽血案，震驚社會。（圖／彤彤授權引用）

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彤彤連續發文寫道：「教練可以還我畢業證書嗎？我的國中高中教練跟我媽媽真的很心疼我，他們剛剛看到新聞又難過了」「剛進師大時，大家都替我開心，沒想到一切竟成了惡夢。每天都要抽血還得體能訓練，我不怕抽血，但已經抽到兩隻手都是洞。」

彤彤的揭露引起大批網友共鳴與憤怒，許多人留言聲援，認為校方與涉案教職員應負起責任，並要求返還受害者應得的畢業證書與學業成果。部分網友指出，彤彤並非遭校方撤銷學籍，而是因長期心理與身體壓力過大而被迫休學，至今仍無法順利畢業。

▲▼師大抽血。（圖／彤彤授權引用）

▲台師大離譜抽血案，震驚社會。（圖／彤彤授權引用）

留言中不乏激烈批評聲浪，呼籲徹查相關教師是否違反倫理與法律規定。有網友提到：「這不是單純的學術問題，這是刑事問題」、「應追究強迫抽血、身心侵害與教學失職」、「請直接提告，刑事與民事都要走」。也有人呼籲政府「要還給學生公平與尊嚴」。

行政院長卓榮泰表示，針對台師大女足不當抽血事件，他與國人一樣無法接受，並對此感到憤怒。他強調，已責成相關部會採取行動：一、國科會已停止該項計畫，並應全面檢討各類型計畫的執行，杜絕類似事件再次發生；二、教育部應責成台師大明確保障學生人權與受教權，絕不容許任何模糊空間，對受害學生的權益應妥善補救，對涉事教練則應最嚴厲懲處，以端正校風；三、衛福部須依法究責計畫主持人，若有其他涉及不法、不當行為者，亦應一併處理，並提供受害學生身心照護與輔導；四、司法部分，支持台北地檢調查此案，並期盼儘速查明真相。

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