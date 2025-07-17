受害女曝「抽血換學分」內幕！休學仍不敢爆料　就怕影響學弟妹

▲台師大女足學生被逼抽血換學分，休學的女同學出面指稱，不敢說出來是怕影響學弟妹權益。（圖／翻攝自立法院議事直播）



記者柯振中／綜合報導

台師大女足「抽血換學分」事件持續炎上，教練周台英的惡行被曝光在網路上。對此，一名女學生出面表示，希望大家不要責備他們為何不早說、為何不說不，「球員跟教練這層關係對我們來說真的很難突破，我們真的盡全力了。」

這名女學生在Threads上表示，事件爆出的當下她已休學，但仍聽見球員被教練、師長叫去罵，甚至連休學、畢業後都不敢談論這件事，深怕正在就學的學弟妹受到影響，「我們沒有辦法只顧及到自己的利益，當時的我們根本沒能力能站出來對抗。」

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等到休學以後，女學生又聽見「為什麼讀不下去」、「讀到師大了為什麼不撐下去」等話語，無奈之下她只能跟家人說自己生病。所幸家人相當明理，並對教練的態度感到憤怒，連姊姊都替她去學校找教練談休學，「教練甚至跟我姊姊說，說我在學校談戀愛所以影響到我自己。」

女學生氣憤直言，教練從以前面對問題時，就常常不正面回應、模糊焦點，為何如此不人道的實驗，會發生在他們身上，為何教練到現在還是不願意道歉、為何教練不認為自己的言語是霸凌，反而認為他們小題大作，「因為受傷的不是你。」

最後，女學生希望，外界不要責備他們為何不早說，以及當下為何不說不，畢竟「球員跟教練這層關係對我們來說真的很難突破」，「我們真的盡全力了。」