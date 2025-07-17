女足隊抽血案2月內懲處　國科會發聲警告：台師大好自為之

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女足隊抽血案2月內懲處　國科會主委吳誠文：台師大好自為之

▲▼民進黨立委陳培瑜 范雲及人本教育基金會舉行 強迫抽血惡師免解聘 台師大血汗學分 教育部不管嗎 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國科會嚴重譴責台師大利用女足學生進行不當研究的行為，除可能追繳研究經費，也可能對台師大停權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者董美琪／綜合報導

台師大女足疑遭教練施壓配合研究抽血，引爆社會譁然。由於該計畫牽涉國家科學及技術委員會的「精準運動科學」補助，國科會主委吳誠文16日受訪時嚴正表態，對以不當手段要求學生配合研究的作法表達強烈譴責，並表示最遲將於兩個月內對外說明調查結果。除了不排除追回補助經費，台師大也可能遭到計畫申請停權處分，吳誠文表示：「希望台師大好自為之。」

吳誠文提到，他早在去年11月即得知相關情況，當下感到非常震驚。他強調，若研究人員未依人體實驗相關規範執行研究，甚至利用學生身份的不對等關係進行操作，這樣的行為無法容忍，亦違反基本的學術倫理。

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針對該案，吳誠文指出，國科會近半年來持續蒐集資料，雖依法須尊重學術自主與校方調查程序，仍透過正式函文要求師大校內研究倫理審查機制啟動調查並回報。但他也坦言，師大在整體應對上態度消極、誠意不足，多次來函皆未明確回應核心問題，導致國科會無法據以做出懲處決定。

國科會初步統計顯示，國內申請運動科學領域人體試驗研究的學校中，台師大的案件數量超過總體六成，遠高於其他大專院校。吳誠文對此表示，這種集中現象極不尋常，強烈建議師大應重組獨立調查小組，針對過往相關研究進行全面檢視，並儘速提出說明。

他進一步指出，這起事件恐非單一個案，而是運動學門長期累積的結構性問題所引發，台師大作為體育教育重鎮，卻未能展現應有的責任與改革決心，「令人感到痛心」，更擔憂整體研究文化已偏離應有的專業與倫理。

目前，國科會同步啟動多項調查機制，包括針對人體試驗倫理是否違規、學術規範是否落實等，並進一步確認抽血是否為該研究必須手段，是否有進行對應的資料分析與科學驗證。

▲▼民進黨立委陳培瑜 范雲及人本教育基金會舉行 強迫抽血惡師免解聘 台師大血汗學分 教育部不管嗎 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受害學生壓力大，勇敢揭發台師大女足教練施壓抽血。（圖／記者屠惠剛攝）

吳誠文強調，國科會責無旁貸，未來將協助體育學界從制度、文化、研究流程等層面進行全面改革。他說，科學發展不該成為違規或壓迫學生的遮羞布，真正的研究應建立在跨領域合作、透明倫理基礎上。

至於具體懲處內容，國科會預計在2個月內對社會公布調查結論，屆時可能包括追回補助金、限制台師大後續申請國科會資源等，「希望台師大好自為之。」

回顧整起事件，民進黨立委陳培瑜早在去年11月立法院教育及文化委員會質詢中即揭露此案。她指出，該爭議涉及名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」的專案，背後所隱藏的不只是學術問題，更牽涉權力失衡與對學生身心的侵害。

陳培瑜提供的資料指出，該計畫由台師大女足教練主導，並與友人教授合作執行，要求選手長期參與研究，長達14天內每天三次抽血，且初期抽血由無醫療專業資格者執行；學生若拒絕配合，則被以扣除學分、影響畢業等方式施壓，整體過程令人震驚。

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