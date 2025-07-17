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北部民眾注意！城鎮韌性演習今13:30登場　小心走在路上被罰15萬

▲萬安演習 台北市 人車管制 忠孝東 西路。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市17日將實施「2025城鎮韌性演習」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練，其中北部將是今（17日）下午1時半至2時間，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練。如民眾未配合相關管制，各地方政府得引用《民防法》第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

針對防空與救援的萬安演習與民安演習，2025年起整合為「城鎮韌性演習」。根據規劃，7月15日至18日採「分區異時」，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練 ，續於防空警報解除後，再實施1小時「救濟站」災民轉移收容、「急救站」傷患現場醫療處理及戰災搶救（災害救援）等實作演練。

除東部及外(離)島地區時間是上午10時至10時半外，其他地區皆為下午1時半至2時。在區分上，北部地區為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、基隆市、新竹市。其中在台北方面，假想台北地區猝然遭受敵飛航實體襲擊，並由中央發布空襲狀況及警報系統發放。

全動署人力動員處處長朱森村指出，地區演習當日由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視台、廣播電台、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。同時，透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以便民眾查詢運用。

朱森村說，行駛車輛聽聞防空警報時，請保持鎮靜，並配合警察及民防執勤人員人、車管制，切勿違反交通規則。他說，行經重點驗證鄉（鎮、市、區）之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，就近進入防空疏散避難設施，或依警察及民防執勤人員引導避難。

朱森村也說，聽聞防空警報時，第一優先應就近進入防空疏散避難設施，若周邊無防空疏散避難設施時，則就近尋找堅固且遠離窗戶區域，依「兩牆原則」實施避難。各演習地區內之各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾，均應配合管制與演練。

朱森村強調，如未依《民防法》第21條、 《防空演習實施辦法》第12條規定，配合防空演習命令的管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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